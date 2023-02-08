Didimli minik yürekler, harçlıklarını depremzedelere bağışladı

Aydın’ın Didim ilçesinde depremzedelere yardım için Kızılay öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına minik yürekler kumbaralarındaki birikimleri ile destek oldu.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yıkıcı depremde; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 7 bin 108 kişi hayatını kaybederken, 40 bin 910 kişi de yaralandı.

Depremin yaralarını sarılması adına başlatılan yardım kampanyasına Didim’den de çığ gibi destek sürüyor. Kızılay tarafından Didim merkez camii önünde başlatılan yardım kampanyasına minik yüreklerde destek oldu. İki kardeş kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere bağışladı. Minik yüreklerin bağışı ise çevredekilerin takdirini topladı.