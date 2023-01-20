Dijital Altın mı, Fiziki Altın mı?

Geçmiş zamanlarda sürekli konuştuğumuz fiziki altın mı yoksa bankacılık mı sorularına yeni bir soluk geldi. Dijital altına endeksli kripto para birimi olan PAXG ile bireyler, diğer aracılarda yaşadıkları sorunların giderildiğine şahit oldular. Dijital ortamda bankacılık dışında yapılan altın yatırımları sayesinde yatırımcılar, kolaylık, çevrimiçi fırsatı, 7/24 değişim ve taşınabilirlikle tanıştılar.

Altın piyasasında yer alan fiyat hareketliliğine maruz kalma imkânı fiziki ya da bankacılık aracılığıyla çok daha yüksek olabiliyor. Ancak PAXG’un sunduğu avantajlarla beraber kripto para birimlerinin verimliliğini, şeffaflığını portföylerine ekleme şansı buluyorlar. Ons altına endeksli kripto para birimi olarak ortaya çıkan PAXG, altına yatırım yapmayı daha erişilebilir ve ulaşılabilir bir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Bankacılık olmadığı zamanlarda insanlar fiziki olarak altın alıyorlardı ve altına güvenli liman gözüyle bakılıyordu. Sonrasında gelen Web 2.0 teknolojisiyle beraber bankacılıkta yapılan işlemlere zamanla güven duyuldu ve işlemler artık bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmeye başlandı. Ancak kripto para birimlerinin çıkmasıyla beraber dijitalleşme yalnızca kripto para birimleriyle gerçekleşmedi. Bunun yanı sıra döviz birimleri de dijital ortama taşındı.

Değerli metallerin de dijital ortama taşınması, blok zincir teknolojisini benimseyen kişiler tarafından benimsendi. Bu benimsenme sürecinde en etkili olan şey ise kesinlikle güvenlik oldu. Dijital altın olarak adlandırılan Paxgold projesi, altına yapılan yatırımın daha erişilebilir bir hale gelmesini amaçladı. Şu an çok talep yok gibi gözükse de yatırımlarının birçoğunu dijital ortama taşıyanların sayısı artmaya başladı. Gelişen dünyada dijitalleşmenin yarattığı faydaları kullanmak adına yatırımları da blok zincir üzerine taşımak hem maliyetsiz hem de çok daha hızlı ve güvenilir bir hale geldi. Umuyoruz ki bu emekleme aşamasında olan yeni nesil dünyada önümüzdeki günlerde çok farklı şeylere şahit olacağız.

