Dijital asistan TOBi'ye 2 ödül birden

Vodafone’un dijital kahramanı TOBi, ev interneti müşterilerine sunduğu teknik destek süreciyle iki ödül birden kazandı. Martech Pazarlama ve Teknoloji Ödülleri’nde ‘En İyi Chatbot’ ödülünün sahibi olan dijital asistan, Contact Center World Ödülleri’nde ise ‘En İyi Self-Servis Teknolojisi’ kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Vodafone’un yapay zekaya dayalı dijital asistanı TOBi, ev interneti müşterilerine sunduğu teknik destek süreciyle bu yıl içinde iki farklı ödül aldı. 6’ncısı düzenlenen ve 600’den fazla başvuru alan Martech Pazarlama ve Teknoloji Ödülleri’nde ‘En İyi Chatbot’ ödülünün sahibi olan TOBi, Haziran ayında 17’ncisi düzenlenen, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da 80’den fazla ülkeden 2 bini aşkın katılımcının yer aldığı Contact Center World Ödülleri’nde ise ‘En İyi Self-Servis Teknolojisi’ kategorisinde altın madalya kazandı. Ev interneti hizmetiyle ilgili teknik destek verebilen dijital asistan, saniyeler içinde uzaktan gerçekleştirdiği bir dizi altyapı ve modem kontrolü sayesinde kullanıcılarına 7/24 ulaşılabilir, uçtan uca bir dijital çözüm süreci sunuyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, “Müşterilerimizi dijital kanallar üzerinden sunduğumuz işlemlerin süratinden ve kalitesinden faydalandırmaya devam ediyoruz. Yapay zeka teknolojisine dayanan dijital kahramanımız TOBi, dijital dünyanın self servis imkanlarıyla çok önemli bir görevi yerine getiriyor. TOBi, bilgiye ulaşmanın ve sorulara cevap almanın en kolay yollarından biri. Aynı zamanda, ev interneti hizmetiyle ilgili teknik destek verebilen ilk ve tek dijital asistan. Bize ulaşan müşterilerimizin yüzde 40’ı teknik desteğe, yüzde 11’i canlı desteğe ihtiyaç duyuyor. TOBi, saniyeler içinde uzaktan gerçekleştirdiği bir dizi altyapı ve modem kontrolü sayesinde kullanıcılarına 7/24 ulaşılabilir, uçtan uca bir dijital çözüm süreci sunuyor. TOBi, ev interneti müşterilerimize sunduğu teknik destek süreciyle bu yıl içinde iki ödül birden alarak bizleri gururlandırdı. Bu organizasyonlarda katılımcılardan büyük ilgi toplayan TOBi, geliştirdiği teknolojilerle sadece Türkiye içinde değil uluslararası alanda da öncü sohbet robotlarından biri olduğunu kanıtladı. TOBi’yi yeni özelliklerle geliştirmeye devam edeceğiz.”

Dijital asistan hakkında şu bilgiler verildi:

Aylık ortalama 137 bin teknik destek görüşmesi

Halihazırda aylık ortalama 137 bin teknik destek görüşmesi gerçekleştiren dijital asistan, müşteri hizmetlerinde aynı desteği almak için gereken süreyi yüzde 83 kısaltarak Vodafone Ev İnterneti müşterileri için hızlı ve zahmetsiz çözümün adresi haline geldi.

TOBi’den çokyönlü hizmet

Yanımda uygulamasına “Vodafone Ev/İş İnternetim” sekmesinden giriş yapan kullanıcılar, internet bağlantısında yaşadığı herhangi bir durumla ilgili TOBi ile kolayca yazışma başlatabiliyor. Yapay zeka tabanlı görüşme sırasında altyapı ve modem kontrollerini gerçekleştiren TOBi, kullanıcının internet bağlantısında herhangi bir sorun tespit ederse, çözüm için kayıt oluşturarak uzman ekipleri bilgilendiriyor. Kullanıcıların kendi çözebileceği problemler için onları adım adım modem görselleriyle yönlendirerek çözüme ulaştırıyor. Daha detaylı bir inceleme gerektiren durumlarda ise kullanıcıları canlı desteğe yönlendirebiliyor. Kullanıcılar oluşturdukları teknik destek kayıtlarının detayları ve aşamaları hakkında TOBi’den süreç boyunca bilgi alabiliyor. TOBi, proaktif olarak, kullanıcıları saha ekiplerinin ziyaretleri konusunda anlık bilgilendirebiliyor. Bunun yanında, herhangi bir sorunla gelmemiş olsalar bile düzenli olarak iyileştirilen bağlantı kalitesi hakkında yine kullanıcılarını haberdar ediyor.

Aylık sohbet sayısı 36,9 milyon

Dijital asistan, Vodafone müşterileri tarafından en çok bilinen ve kullanılan dijital asistanlar arasında ilk sırada yer alıyor. TOBi’yi diğer akıllı asistanlardan ayrıştıran özelliği, kişiselleştirilmiş öneriler sunması ve hatırlatmalar yapması. Dijital asistanın en sevilen özellikleri ise kullanımının kolay olması, sorunları hızla çözmesi, iletişim kurmanın eğlenceli olması ve gerektiğinde müşteri temsilcisine yönlendirme yapması. Halihazırda 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9,3 milyona, aylık sohbet sayısı ise 36,9 milyona ulaştı.