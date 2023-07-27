Ankara’nın teknolojik altyapısına katkıda bulunacak Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa Hibe Programları, Ankaralı sanayicilere tanıtıldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda "Dijital Avrupa ve TÜBİTAK Hibe Programları" tanıtım programı düzenlendi. Programda ilk aşamada yapay zeka, veri ve siber güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması ile stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi gerektiği kaydedildi. İkinci aşamada ise kurulan altyapıların ve dijital teknolojilerin KOBİ’ler ile kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması gerektiği belirtildi.

ASO Genel Sekreteri Mehmet Cansız, dijitalleşme ve yenilikçilik kavramlarının Türkiye’de sıklıkla konuşulmaya başlandığını söyledi. Ankara’da sanayicinin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Cansız, “Ankara’nın teknolojik bir kente dönüşebilmesi için çeşitli kurumlarla iş birliği içindeyiz. Sanayicimizin Avrupa Birliği (AB) fonlarından daha fazla katma değer sağlaması açısından bu tarz etkinlikleri düzenliyoruz. Ankara’nın dönüşümü çok kritik. Bu kritik düzeyde organizasyon yeteneği, birlikte iş yapabilme kapasitesi son derece önemli” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uzmanı Halil İbrahim Özer ise ileri dijital dönüşümlerdeki gelişmelerin geleneksel yaşam şekillerini farklı bir boyuta dönüştürdüğüne işaret ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi Türkiye Yüzyılı’ndaki büyük parametrelerin bir tanesi de dijital dönüşüm ve dijital teknolojilerin sosyal ve ticari alanlarda kullanılmasıdır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Dijital Avrupa Programı kapsamında bugün sizlerle 26 Eylül tarihine kadar açık olan 22 çağrıdan sizlerle ilgili olabilecek 8 tane çağrının detaylarını paylaşacağız. Bu kapsamda sanayicilerimizden şunu istiyoruz; hiç çekinmeden ve hiçbir şekilde geri adım atmadan ilgili olduğunuz çağrılara başvurularda bulunmanız” ifadelerini kullandı.

Soru-cevap bölümü ile sona erecek programa ASO Genel Sekreteri Mehmet Cansız, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uzmanı Halil İbrahim Özer, TÜBİTAK Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları Müdürü Çağrı Yıldırım, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Hande Merçan Aygen de katıldı.