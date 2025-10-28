Dijital çağda yazarlığın geleceği tartışılacak

Esenler Belediyesi, 1 Kasım Dünya Yazarlar Günü dolayısıyla 1. Uluslararası Yazarlar Buluşması’na ev sahipliği yapacak. Dijitalleşme ve yapay zekanın yazarlığa etkisinin ele alınacağı bu önemli buluşma, Balkanlar ve Türkiye’den seçkin yazarları bir araya getirecek.

Esenler Belediyesi, Rami Kütüphanesi ve AYBİR (İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği) iş birliğiyle "1. Uluslararası Yazarlar Buluşması"na ev sahipliği yapacak. Yapay zeka, dijitalleşme ve yazarlık etiği gibi çağın güncel meselelerinin masaya yatırılacağı program, 1 Kasım Dünya Yazarlar Günü’nde Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.

Balkanlardan Türkiye’ye yazarlık serüveni

1. Uluslararası Yazarlar Buluşması, üç oturum şeklinde dokuz konuşmacının katılımıyla yapılacak. Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Batı Trakya’dan gelen yazarlar ile Türkiye’den altı yazar, "Dijital Dönemde Yazarlık" teması altında deneyimlerini ve görüşlerini paylaşacak. Programın açılış konuşmalarını Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR) Genel Başkanı Doç. Dr. Ebubekir Ceylan ve Millî Eğitim Bakan Danışmanı Yazar Erol Erdoğan yapacak. Kuzey Makedonya’dan Sevba Abdulla’nın başkanlığında "Balkanlarda Dijitalleşme Döneminde Yazarlık" başlığıyla gerçekleşecek birinci oturumda, Balkan coğrafyasının edebi deneyimi mercek altına alınacak. Saraybosna’dan Amina Siljak Jesenkovic akademik yazarlık ve çeviri sorunlarını; Batı Trakya’dan Hüseyin Mehmet, Batı Trakya Türklerinin edebiyat serüvenini; Arnavutluk’tan Nada Dosti ise küresel krizler karşısında yazarın dijital vicdanını tartışacak.

Yapay zekanın etkisi ele alınacak

Prof. Dr. Veysel Bozkurt’un yöneteceği ikinci oturumda, "Dijitalleşme Döneminde Yazarlık Etiği ve Sorumluluğu" başlığıyla, yapay zekanın yazarlık üzerindeki etkisi derinlemesine ele alınacak. İsmihan Şimşek "Yapay zekadan yazar olur mu?" sorusunu sorarken, Güray Süngü "Ölümsüzlüğün Ölümü"nü, Aykut Ertuğrul ise "Yapay Zeka Suç ve Ceza Yazabilir mi?" sorusunu tartışacak. Dr. Öğr. Gör. Melike Günyüz’ün başkanlığında gerçekleşecek üçüncü oturumda ise "Dijitalleşme, Yapay Zekâ ve Çocuk Yazarlığı" başlığıyla, çocuk edebiyatının dijital dönüşümü ele alınacak. H. Salih Zengin "Kil tabletten elektronik tablete" yolculuğu anlatırken, Özkan Öze yapay zekâ çağında organik metin yazmanın önemini, Gülsüm Sezgin ise "Küçük Prens, Momo ve Yapay Zekâ" üzerinden yapay zekanın eğitimi konusunu işleyecek.

Sürdürülebilir bir kültürel platform

1. Uluslararası Yazarlar Buluşması, her yıl farklı bir bölgeden yazarları bir araya getirecek sürdürülebilir bir platformun ilk adımı olacak. Program sonunda elde edilecek çıktılar kitaplaştırılacak, sonuç bildirileri yayımlanacak ve yazarlar arasında kalıcı bir iş birliği ağı kurulacak. Yapay zekânın metinler ürettiği, algoritmaların okuma alışkanlıklarını belirlediği, dijital platformların yayıncılığı dönüştürdüğü dönemde bu buluşma, bu soruları Balkanlar ve Türkiye perspektifinden ele alarak ortak bir edebî hafızanın ve geleceğin inşasına katkı sunmayı hedefliyor.

1. Uluslararası Yazarlar Buluşması, ücretsiz ve herkese açık olarak 1 Kasım Cumartesi günü, Rami Kütüphanesi’nde saat 10.00 ve 17.15 arasında gerçekleşecek.