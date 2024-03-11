Dijital doğrulama platformu KnowYourX, 2024 hedeflerini açıkladı

Dijital doğrulama platformu KnowYourX’in (KYX) yeni Genel Müdürü Gökhan Tahtacı, Türkiye kimlik doğrulama pazarında, sundukları yapay zekâ destekli ve özelleştirilebilir çözüm ve servisleriyle 2024’te hızlı büyüme hedeflediklerini söyledi.

DDTech İnovasyon Grubu bünyesinde 2020 yılından bu yana dijital doğrulama teknoloji hizmetleri sunan ve özellikle T.C. kimlik kartıyla en çok kimlik doğrulama yapan şirketlerden biri olan KnowYourX’te üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Şirketin hızlı büyüme planı kapsamında Genel Müdürlük görevine Gökhan Tahtacı, Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı koltuğuna ise Hayrettin Sezen getirildi. Üst düzey atamalarla birlikte marka kimliğini de değiştiren şirket 2024’te, Türkiye’de sundukları farklı kullanıcı deneyimi ile pazarı domine etmeyi, globalde ise çözüm ve servisleriyle rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.

Her müşteriye özel çözüm

Gökhan Tahtacı, 2024’te ürün geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, sektördeki karar vericiler için çeşitli etkinlikler ve webinar’lar düzenleyerek KYX’in bilgi birikimi ve deneyimini ekosistemin tüm paydaşlarının kullanımına sunacaklarını söyledi. Tahtacı, "Bugün büyüyen doğrulama pazarında sürdürülebilir bir temel üzerine modellediğimiz, ana rekabette üstünlük sağlayacağımız yapay zekâ destekli ve özelleştirilebilir çözüm ve servislerimizle yalnızca büyük şirketlerin değil, küçük ve orta ölçekli müşterilerimizin de ihtiyaçları ve bütçelerine uygun paketler geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm ölçekteki şirketler için doğrulama teknolojileri, kullanım alanları ve regülasyonlar hakkında Türkiye’de farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Araç kiralamadan vize başvurusuna kadar

Yapılan açıklamaya göre, kayıt dışılığı önleme ve güven süreçlerinde kurumsal akışlara uygun şekilde kişi, kimlik, belge ve nesne doğrulama işlemlerini regülasyonlarla tam uyumlu süreçlerle sağlayan platform, bu alanda geniş bir ekosistem vizyonuyla ilerliyor. Platform, kullanıcıların bilgilerini korumakla kalmayıp, gerektiğinde doğru şekilde erişilmesini de sağlıyor.

Platform sayesinde kurumların yenilikçi çözümler kurması da mümkün hale geliyor. Platform, yalnızca bir defa giriş yapmış bir kullanıcının, basit canlılık testi ile otomobil kiralayabilmesini, online yüz eşleşmesi ile vizeye başvurabilmesini, hatta NFC ve yüz eşleşmesi yöntemleriyle ev satın alabilmesini sağlayan bir altyapıya sahip.

Tahtacı, "KnowYourX, gizlilik ve şeffaflık arasındaki sağlam dengenin üzerine kurulmuş bir marka. Attığımız her adımda bu dengeyi korudukça kullanıcılarımızın tüm işlemleri hızlanıyor ve kolaylaşıyor. Pek çok işlem için artık seyahat etmeleri, fiziki olarak bulunmaları veya ekstra kanıtlama/ onaylama işlerine vakit harcamaları gerekmiyor" dedi.

Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Gökhan Tahtacı, bugüne kadar özellikle telekomünikasyon ve elektronik alanlarında dünyanın önde gelen markalarında çeşitli görevler aldı. Kariyerine Michelin’de başlayan Tahtacı, Turkcell Superonline’da Kanal Satış Yöneticisi olarak çalıştı. Samsung Electronics’te Perakende Departman Yöneticiliği’ni üstlenen Tahtacı, DDTECH Genel Müdürlüğü’ne atanmadan önce Huawei Tüketici Elektroniği İş biriminde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.