Dijital dönüşümü hızlandırmak en hızlı çözümü sunuyor

Mert Software & Electronics tarafından geliştirilen EasyThings, makine üreticilerinin ve sahiplerinin Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) çerçevesinde makinelerine kolayca yeni teknolojik özellikler ekleyebilmelerini sağlıyor.

Mert Software & Electronics (MSE), 2003 yılından beri bilgi teknolojisi çözümleri alanında faaliyet göstermekte olup, tüm sektörlerdeki iş süreçlerini sektörel bazda karşılayarak firmalara teknolojik partnerlik hizmeti sunuyor. Firma, makine üreticilerine güç vermek maksadıyla geliştirdiği EasyThings platformu ile mevcut makinelerine IIoT özelliklerini eklemek isteyen üreticilere ek bir çaba ve para da harcamadan bu imkanı sağlıyor.

Makine üreticileri için heyecan verici bir döneme giriş yapıldığını belirten Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, "Yepyeni platformumuz EasyThings ile üreticiler, ürettikleri makinelerine ’uzaktan izleme’ özelliğini ekleyerek dijital dönüşümünü tamamlamış ürünler sunabilecek. Bu platform, müşterilerin makinelerini uzaktan izleyebilmelerini sağlayarak verimliliği artırırken, bakım maliyetlerini de azaltacak. Artık makine üreticileri, sektördeki rekabeti bir adım öne taşıyarak müşterilerine daha akıllı ve yenilikçi çözümler sunabilecek. Makine üreticilerine buradan çağrımızı yapıyoruz, ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkımızı vererek, akıllı fabrikalar için elimizden geleni yapalım. Birlikte, dijital dönüşümünü tamamlamış ürünlerle sektörde fark oluşturalım. Makinelerinize üretim aşamasında entegre edilebilecek bu yazılımla uygun maliyetle üretimde dijital dönüşüm seferberliği başlatalım" şeklinde konuştu.