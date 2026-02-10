Dijital Dünyada Güvenin Yeni Adı: Yerli Girişim UptimeTR ile Web Siteniz 7/24 Gözetim Altında

Web sitelerinin erişilebilirliği, dijital çağda işletmelerin itibarını doğrudan etkiliyor. Yeni nesil izleme servisi UptimeTR, sunduğu gelişmiş araçlar ve şeffaf "Durum Sayfaları" ile markaların dijital varlıklarını güvence altına alıyor.

Günümüzde bir web sitesinin sadece yayında olması yeterli değil; aynı zamanda sürdürülebilir bir başarı için yüksek uptime (kesintisiz yayın) oranlarına sahip olması gerekiyor. Yapılan araştırmalar, kullanıcıların %53'ünün 3 saniyeden geç yüklenen siteleri terk ettiğini gösterirken, erişim kesintileri hem ciddi ciro kayıplarına hem de telafisi zor marka imajı zedelenmelerine yol açıyor.

Tam bu noktada devreye giren yerli girişim UptimeTR, web site sahiplerine ve geliştiricilere "gözünüz arkada kalmasın" dedirten profesyonel bir çözüm sunuyor.

Kesintilerden İlk Sizin Haberiniz Olsun Bir e-ticaret sitesi yöneticisi veya kurumsal bir firma sahibi için en kötü senaryo, web sitesinin kapandığını müşterisinden öğrenmektir. UptimeTR, web sitelerini 7 gün 24 saat, dakikalık aralıklarla izleyerek olası bir erişim sorununda anında bildirim gönderiyor. Sitenizin uptime performansını korumak için e-posta, SMS ve popüler mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelen bu uyarılar sayesinde, teknik ekipler soruna dakikalar içinde müdahale edebiliyor.

Şeffaflık Çağı ve "Status Page" Özelliği UptimeTR'yi rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de sunduğu gelişmiş Status Page (Durum Sayfası) hizmeti. Modern şirketler artık müşterilerine karşı şeffaf olmayı tercih ediyor. Platform, firmaların kendi markalarıyla oluşturabilecekleri özel durum sayfaları sunuyor. Bu sayede planlı bakım çalışmaları veya anlık servis durumları müşterilerle profesyonelce paylaşılabiliyor.

Yerli ve Güçlü Altyapı Küresel rakiplerine kıyasla Türkiye lokasyonlu sunuculara ve yerel pazarın ihtiyaçlarına daha hakim olan UptimeTR, hem bireysel geliştiriciler hem de büyük ölçekli kurumsal firmalar için ölçeklenebilir paketler sunuyor. SSL sertifikası takibinden, port izlemeye kadar geniş bir yelpazede hizmet veren platform, Türk yazılım sektörünün global standartlarda iş üretebileceğinin de bir kanıtı.

Web sitenizin sağlığını şansa bırakmamak ve dijital itibarınızı korumak için UptimeTR'yi ziyaret edebilir, sitenizi hemen izlemeye başlayabilirsiniz.