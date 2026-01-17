Dijital habercilik için rehber kitap

Sosyal medya çığ gibi büyürken, konvansiyonel medyanın bile önüne geçti ve binlerce yeni haberci ya da fenomen ortaya çıktı. İnternet haberciliği konusunda uzman olan ve milyar barajını aşan görüntülemeler alan ekiplerin liderliğini yapan Ogün Öcek, ‘Dijitalden Ne haber’ isimli kitabıyla dijital mecralardaki haberciliği yazdı. Kitapta, özellikle sosyal medyada fenomen olmak isteyenler ve kurumsal sosyal medya hesapları yönetenler için de önemli ipuçları bulunuyor.

İnternet altyapısının tüm dünyada hızlı bir biçimde gelişmesiyle, haberciliğin ve yayıncılığın şekli de değişti. Artık haberleri almak için günler hatta saatlerce beklemek gerekmiyor. Tüm dünyadan anlık olarak haberler veriliyor ve milyonlarca kişiye ulaşıyor. Bu gelişme, dijital haberciliği, geleneksel gazete ve televizyonların önüne geçirdi. Sosyal meydanın gelişmesiyle birlikte ise ortaya binlerce yeni isim çıktı. ‘Fenomen’, ‘influencer’ gibi isimlerle anılan bu kişiler milyonlarca kullanıcı tarafından takip ediliyor.

Haberin yönü değişti

Habercilikte yaşanan bu değişim ve sosyal medyanın haber ya da yayın amaçlı kullanılması, Türkiye gibi sosyal medyanın çok kullanıldığı ülkelerde de yakından takip ediliyor. Milyar barajını aşan görüntülemeler elde ederek dünya çapında başarılara imza atan ekiplerin liderliğini yapan Gazeteci-Yazar ve Dijital Habercilik Eğitmeni Ogün Öcek, ‘Dijitalden Ne Haber’ adıyla, tecrübelerini kitaplaştırdı. Destek Yayınevi tarafından okuyucu ile buluşturulan kitap, haberin değişen yönünü, basılı haberden dijital habere geçişi ve bunun etkilerini rakamlarla ortaya koyuyor, örneklerle anlatıyor.

Fenomenler ve kurumsallar

Kitapta bir haber sitesinin nasıl olması gerektiği, neden videolu haberlerin yazılı haberlerin önüne geçtiği, sosyal medya haberciliğinin nasıl web sitesi haberciliğini geride bıraktığı ve bundan sonra neler olabileceğine ilişkin pek çok bilgi yer alıyor. Dezonformasyon, Yapay Zeka gibi konulara da yer verilen kitapta Facebook, Instagram, Tiktok, X gibi sosyal medya platformlarına ilişkin pek çok ipucu bulunuyor. Sosyal medya üzerinden habercilik yapmak ya da fenomen olmak isteyenler için kitap adeta bir rehber niteliğinde. Bunun yanı sıra özellikle kamu ya da özel şirketlere ait kurumsal hesapların nasıl yönetilmesi ve topluma nasıl ulaşabileceklerine ilişkin önemli veriler bulunuyor.

İletişim öğrencileri için de kaynak

Yıllardır dijital habercilik konusunda çalışmalar yürüten Ogün Öcek, halen TRT Haber Dijital ekiplerinin liderliğini yapıyor ve TRT Akademi’de dijital habercilik üzerine eğitimler veriyor. Öcek, ‘Dijitalden Ne haber’ kitabı hakkında şunları söyledi:

"Tüm dünyada bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümü doğru anlayanlar, arama motorları üzerinden gelecek kullanıcı ve reklama bel bağlamamalı çünkü bir algoritma değişikliği her şeyi bozabiliyor. Doğru olan, gittikçe gelişen sosyal medya üzerine yoğunlaşmaktır. Ancak her platformun özellikleri, kullanıcı kitlesi farklı. Instagram için hazırlanan bir paylaşımla, X üzerinde ya da TikTok, YouTube üzerinde aynı sonucu alamazsınız. Artık Yapay Zeka da dijital haberciliğin bir parçası haline geldi ve yeni bir dönem başladı. Kitapta hem haberciliğin dönüşümünü hem de neyin, nasıl yapılması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Dijitalden Ne Haber’in hem üniversitelerde açılmaya başlanan ‘yeni medya’ bölümleri için hem de kişisel ya da kurumsal olarak sosyal medyayı ve dijital kanalları daha doğru yöneterek hedeflerine ulaşmak isteyenler için kaynak olacağını düşünüyorum."