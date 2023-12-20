Dijital İK platformlarına yatırım artıyor

Bu yıl ilk satın almasını Talentics’i 2 milyon dolar değerleme ile bünyesine katarak gerçekleştiren ve böylece İK alanındaki hizmet çeşitliliğini artıran Kolay İK, 2024 yılında ise hedef yükselterek dört kat büyümeye odaklandı.

Türkiye’nin SaaS modelinde hizmet veren insan kaynakları platformu Kolay İK, 2023 yılında hem ürün ve hizmet çeşitliliğini hem de cirosunu artırdığını duyurdu. Aralarında İngiltere, ABD, Şili ve Suudi Arabistan’ın da olduğu toplam 19 ülkede kullanılan platformun 2023 yılı faaliyetlerini ve yeni dönemdeki hedeflerini Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı anlattı.

“Satın almayla birlikte uçtan uca İK hizmeti vermeye başladık”

2 milyon dolar değerlemeyle aldıkları işe alım ve aday takip sistemi Talentics ile birlikte İK alanında uçan uca hizmet vermeye başladıklarını aktaran Çağlar Yalı, “Bu satın almadan önce bir çalışanın işe başlamasından işten çıktığı güne kadar olan süreçteki İK yönetimine yönelik hizmet veriyorduk. Şimdi ise ilan oluşturma, yetenek havuzu oluşturma, aday ve ilgili kişilere takvim gönderme gibi işe alım süreçlerini de kapsayan bir deneyim sunuyoruz. Bu yıl temel İK süreçlerinin yanı sıra işe alım, OKR, işveren markası, yasal konular, performans değerlendirme gibi alanlarda şirket içi süreçleri kurgulayan İK danışmanlıkları ve bordro hesaplama hizmetleri gibi özel hizmetler vermeye de başladık. Bu hizmetlerimizle manuel iş yükünü otomatize ederek azaltırken hız ve verimliliği artırdık. Yine bu yıl açtığımız Kolay Akademi ve Kolay Mevzuat gibi platformlarımızla ise İK’da sadece dijital çözümleri değil aynı zamanda bilgi birikimini de geliştirmeye odaklandık. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde kuruluşundan itibaren her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyen şirketimizin cirosunu, 2023 yılında da bir önceki yıla göre dolar bazında üç kat artırdık. Bu yıl ayrıca istihdamımızı da yüzde 51 artırarak 71 kişiye ulaştık. 2024 yıl sonu hedefimiz ise 100 kişiye istihdam sağlamak” dedi.

“Mevcut pazarlarda derinleşmeyi planlıyoruz”

Yeni yılda hem ciro hem de operasyonel olarak daha büyük hedefler belirlediklerini açıklayan Yalı şöyle devam etti; “2024 yılında, 2023’e göre dolar bazında dört kat büyümeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda operasyonlarımızı genişleteceğiz. Halen 19 ülkede faaliyet gösteren 2 binden fazla şirkette 4 bin 500’den fazla İK yöneticisi ve 180 binden fazla çalışana ulaşıyoruz. Ancak artık faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını artırmaktan ziyade mevcut pazarlarda derinleşmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte 2024 yılı içerisinde Avrupa’daki bir ülkede fiziksel olarak operasyona başlamayı ve üç yıl içinde Türkiye’de olduğu gibi o ülkede de pazar lideri olmayı hedefliyoruz. Bu ülkeyi belirlemek için fizibilite çalışmalarımıza başladık. Değerlendirmelerimizi tamamladıktan sonra yıl içinde somut adımlarımızı atacağız” diye konuştu.

“Ürünlerimize yapay zeka ve veri analitiğini entegre edeceğiz”

2024 yılının şirketler için verimlilik odaklı bir yıl olacağını öngördüklerini ifade eden Yalı, “Şirketlerin, doğrudan değer oluşturan ve gerçek ihtiyaçlara cevap veren çözümlere yönelmeleri bekleniyor. Biz de özellikle İK teknolojileri, yapay zeka ve dijital çözümlerin ön plana çıkacağını öngörerek bu alandaki çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Şu anda yenilediğimiz puantaj ürünümüz, tüm PDKS sistemlerinden veri alabilme ve işleyebilme yeteneğine sahip olacak. Bunun yanı sıra bordro hizmetlerinin tek bir ürün üzerinden alınabilmesini sağlayan bir yazılım geliştiriyoruz. Pek çok ürünümüze yapay zekayı, tüm ürünlerimize ise İK analitiğini entegre edeceğiz. Bu sayede kullanıcılarımız daha verimli ve bilgiye dayalı kararlar alabilecek. Tüm bu projeler, şirketimizin büyüme ve yenilikçilik yolunda ilerlemesine katkıda bulunacak” diye konuştu.

Platform, 2024 yılında ise hedef yükselterek dört kat büyümeye odaklandı. Bu doğrultuda satış operasyonlarını genişleteceklerini söyleyen Yalı, “Faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını artırmaktan ziyade mevcut pazarlarda derinleşmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte 2024 yılı içerisinde Avrupa’daki bir ülkede fiziksel olarak operasyona başlamayı ve üç yıl içinde Türkiye’de olduğu gibi o ülkede de pazar lideri olmayı hedefliyoruz” dedi.