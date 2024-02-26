Dijital Kurye, sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı koruma sağlıyor

Geleneksel sözleşme taşımacılığını dijitalleştiren Dijital Kurye Platformu, elektronik ortamda kimlik doğrulama süreçlerini yönetmelikle uyumlu şekilde, basit ve etkin hale getirirken müşterilerinin sahtecilik ve dolandırıcılık risklerini de azaltıyor.

Geleneksel sözleşme taşımacılığını dijitalleştiren Dijital Kurye Platformu, son dönemde artan kurye bağlantılı dolandırıcılık vakalarına karşı müşterilerine azami koruma sağlıyor. Dijital Kurye CEO’su Oral Başer, son günlerde medyada kurye kılığına giren dolandırıcılarla ilgili haberler çıkmaya başladığını hatırlatarak, “Dijital Kurye Platformu, belge yönetim süreçlerindeki güvenlik açıklarını minimuma indirirken, yeni nesil teknolojileri kullanarak geliştirdiğimiz altyapımızla tüm güvenlik standartlarını karşılıyor” diye konuştu.

Bugün dijital kontrat yönetimi ve kimlik doğrulama hizmetlerini müşterilerinin kapısına getirerek dünyada bir ilke imza atan Dijital Kurye Platformu’nun gerçekleştirdiği aylık işlem sayısının 100 bini geçtiğini hatırlatan Başer, “Platformumuz güvenlik alanında tüm sertifikasyonlara tabi durumda, sıklıkla denetlemelerden geçiyor” diye konuştu.

Platformda kurye olarak çalışmak isteyen adayların, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim programına katıldığını da kaydeden Oral Başer, “Eğitimde şirket içi vizyon ve sorumluluklar, müşteri odaklı hizmet, kişisel verilerin korunması gibi birçok konu yer alıyor. Eğitim sonunda sadece yeterlilik sınavından geçer not alan adaylar Dijital Kurye olmaya hak kazanıyor” dedi.

“Eğitimler sürekli güncelleniyor”

Oral Başer, adayların aldıkları eğitimde dolandırıcılığın hangi şekillerde gerçekleşebileceği ve bunların nasıl engellenebileceğine ilişkin bilgilendirildiğini söyledi. Başer, "Kurye adaylarımız, eğitim esnasında farklı dolandırıcılık senaryoları üzerine deneme egzersizlerine tabi tutuluyorlar. Güncel dolandırıcılık vakaları üzerine sürekli bilgilendiriliyorlar. Eğitim kapsamında dolandırıcılık tehditlerini ne şekilde raporlamaları gerektiğine dair de detaylı eğitim alıyorlar" diye konuştu.

“Kurye taşıdığı veriyi görmüyor”

Platform kuryeleri, taşıdıkları verileri ve belgeleri hiçbir şekilde görmüyor. Kuryenin elindeki tablet aracılığıyla erişilebilen veri ve belgeler, sadece müşteriye daha önceden iletilen şifre ile açılabiliyor. Kurye, kapıda müşterinin kimliğini doğruladıktan sonra gerekli belgeleri yine tablet üzerinden imzalatıyor.

Bugün telekomünikasyon, bankacılık, finans, enerji sektörünün önde gelen firmalarına dijital kontrat yönetimi ve uzaktan müşteri edinim süreci alanlarında hizmet sunan Dijital Kurye, telekomünikasyon sektörünün önde gelen şirketleriyle iş birliği içerisinde çalışıyor. Platform aynı şekilde Türkiye’nin önde gelen bankalarının müşterilerine de hizmet sunuyor.

İşlemler dakikalar içerisinde tamamlanıyor

Müşterinin kapısında kuryelerin tabletleri üzerinden gerçekleştirdiği işlemler birkaç dakika içerisinde tamamlanıyor. Örneğin dijital sözleşme imzalama süreçleri üç ila dört, kart aktivasyonu gibi işlemler ise 10 dakikadan kısa sürede tamamlanıyor. Dijital Kurye 2024 yılında, kuryelerinin kapıda abonelik aktivasyonlarını tamamladıktan sonra, müşterilerin ihtiyaç ve ilgi alanlarına uygun şekilde, işlem yaptıkları firmaların farklı ürün ve hizmetlerini müşteriye teklif edecek, hatta kişiye özel anlık kampanyalar üretebilecek.