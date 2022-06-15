Dijital mecrayı ilgilendiren kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

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  • 15.06.2022 22:57
  • Güncelleme: 16.06.2022 00:31
Dijital mecrayı ilgilendiren kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Kabul edilen teklifle, basın özgürlüğü ve bu özgürlüğün kullanımı ile basın kartına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek. Basın kartı düzenlemesi bakımından basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon görevlileri kanun kapsamına dahil edilecek.

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İnternet haber sitelerinde, faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresi iletişim başlığı altında bulunduracak. Yayın durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin bu hükme uymaması halinde Basın İlan Kurumu iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini talep eder. İstemin iki hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Basın İlan Kurumu internet haber sitesi vasfı kazanılmadığının tespiti amacıyla Asliye Ceza Mahkemesine başvurur. Mahkeme en geç iki hafta içinde karar verir.

İnternet haber sitesinde yayınlanan içerikler iki yıl süre ile muhafaza edilecek. İnternet haber sitesinde zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısı yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç 1 gün içinde yayımlanmak zorunda olacak. Yayımlanan düzeltme 24 saat ana sayfada kalacak.

Basın kartı başvurusu, türleri, niteliği, alabilecek kişiler, basın kartı alabilecek kişilerde aranacak şartlar belirleniyor. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü her ayın sonunda resmi ilan ve reklam verilebilecek olan mevkuteler ile internet haber sitelerinin isimleri ve vasıfları ihtiva eden listeyi Bası İlan Kurumu sitesi üzerinden duyuracak.

İnternet haber siteleri resmi ilan ve reklam yayınlayacakların taşıması gereken vasıflar ve yerine getirilmesi gereken sorumluluklar ile yayına ilişkin usul ve esaslar maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Gazete ver internet haber sitesi ilanları Basın İlan Kurumu aracılığı usulde yapılacak. Toplam muhammen bedeli 500 bin TL kadar olan satışlar için gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapıp yapamayacakları icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek.

Halk arasında endişe, korku veya panik saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu güvenliği ve genel sağlığı ile gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışlını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi halinde cezalar yarı oranında arttırılacak.

Yusuf Eker
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