Dijital müzik platformu Fizy ana sayfasını güncelledi

Dijital müzik platformu fizy, kullanıcılarına yeni bir deneyimin kapılarını aralıyor. Ana sayfası güncellenen ve Renkleri yenilenerek ‘Sana Özel’ alanı eklenen uygulama, artık cep telefonundan farklı cihazlara bağlanıp müzik dinleyebilmenin önünü açacak.

Dijital müzik platformu fizy, kullanıcılarına uygulama üzerinde yapılan yenilikleri duyurdu. Uygulamanın ana sayfa yenilendi, kullanıcıların dinleme geçmişine göre yepyeni listeler eklendi ve renkler güncellendi. ‘Sana Özel’ sekmesiyle uygulama, daha özgür ve keyifli kullanılabilecek. Uygulama kullanıcıları artık telefonundan farklı cihazlara bağlanıp istediği yerde müzik dinleyebilecek. Ayrıca şarkı sözlerini Instagram’ın ‘Story’ bölümünden de paylaşabilecek. Moodmeter özelliği sayesinde kullanıcılar fotoğraflarını çekerek moduna göre milyonlarca şarkı veya podcast’i de kolayca dinleyebilecek.

Her podcast’e özel renk seçeneği

Uygulama ile sadece müzikseverler değil, podcast dinleyicileri de birçok yeniliğe kavuşacak. Kullanıcılar için her podcast’e özel renklendirilmiş ekranlar ve favori podcast’lerini hızlıca dinleyebilmelerini sağlamak için ‘En Son Bölüm’ butonları eklendi. Ayrıca podcast kütüphanesi de güncellenerek yeni podcast kanalları listeye eklendi.

Hem dinle hem de sosyalleş

Kullanıcılar artık kendi playlist’lerini oluşturup sevdikleri listeleri profilinde paylaşabilecek. Bu sayede seçilen listeler herkes tarafından dinlenebilecek ve diğer kullanıcılar ile sosyalleşme imkânı sunacak.