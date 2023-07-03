Dijital Öğretmenler projesi ile 6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldı

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler projesinin 6. dönem eğitimleri 1000 öğretmen ile tamamlandı. 2020 yılında başlayan ve Türkiye’nin 81 ilinden öğretmenlerin başvuru yapabildiği ödüllü proje ile bugüne kadar 6 bin öğretmene eğitim verildi. Bu yıl ayrıca başvurularda deprem bölgesinde yer alan ve depremden etkilenen öğretmenlere öncelik tanındı.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler projesinin 6. dönem eğitimleri 1000 öğretmen ile tamamlandı. 2020 yılında başlayan ve Türkiye’nin 81 ilinden öğretmenlerin başvuru yapabildiği ödüllü proje ile bugüne kadar 6 bin öğretmene eğitim verilerek dijital beceriler edinmelerine katkıda bulunuldu. Ayrıca, projenin 6. dönem başvuruları sırasında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle başvurularda deprem bölgesinde yer alan ve depremden etkilenen öğretmenlere öncelik verildi.

Öğretmenler, VR gözlüklerle birlikte sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine ileri seviye eğitim aldı

Dijital Öğretmenler projesinin 6. eğitim döneminde binlerce başvuru arasından seçilen 1000 öğretmen projenin ilk aşamasında 5 hafta süren ve ODTÜ’lü eğitmenler tarafından sunulan eğitim programında dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme ve değerlendirme, görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri hakkında eğitim aldı. Çevrim içi canlı sunumlar, seminerler ve video derslerinden oluşan ilk fazın ardından seçilen 100 öğretmene ise VR gözlüklerle birlikte sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine ileri seviye eğitimi verildi. Eğitime katılan öğretmenlere dijital okuryazarlık eğitimi aldıklarına dair yetkinlik sertifikası verildi.

Dijital Öğretmenler projesinin 6. eğitim dönemi için kapanış etkinliği düzenlendi

Dijital Öğretmenler projesinin 6. eğitim dönemi için düzenlenen kapanış etkinliğinde WE.Q. Consulting kurucusu ve yönetici ortağı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) danışmanı ve Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dicle Yurdakul “Sürdürülebilirlik için yıkıcı bir teknoloji nasıl üretici olabilir?” adlı seminerde konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye’nin 81 ilinden ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine dijital yetkinlik kazandırmayı amaçlayan projenin 7. dönem başvurularının Temmuz ayında başlaması planlanıyor. Dijital Öğretmenler projesine başvurmak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor.