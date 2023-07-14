Dijital oyun sektöründe son gelişmeler

Türkiye’nin hem mobil hem de PC konsol bağımsız geliştiriciliği tarafında çok büyük atılımların eşiğinde olduğunu söyleyen Fiber Games Kurucu Ortağı Sinan Akkol, “Hyper casual’ın yükselişi sayesinde daha önceden oyun sektörüne girme şansı bulamayacak genç girişimciler ve ekipler oyun sektörüyle tanıştı ve bilgi birikimi oluştu” dedi.

Türkiye’de mobil oyun sektörüne yönelik yatırımlar her yıl katlanarak artarken, kurulan birçok oyun stüdyosu ise kaliteli oyunlar üretme noktasında başarıdan başarıya koşuyor. Hem mobil platformlarda hem de PC ve konsollarda oynanabilen oyunlarla dikkatleri üstüne çeken Türkiye, uluslararası arenada ise önemli bir yere sahip. Dijital oyun dünyasının önemli aktörlerinden Fiber Games Kurucu Ortakları Sinan Akkol ve Faruk Akıncı, sektörün mevcut durumu ve geleceği hakkında konuştu.

“Herkesin küçüldüğü dönemde Fiber Games büyüdü”

Son iki yılda hyper casual ile birlikte maliyetlerin çok yükseldiğini belirten Faruk Akıncı, bu durumun stüdyoları daha nitelikli oyunlar yapma konusunda teşvik ettiğini söyledi. Akıncı, “Stüdyolar için önceden 3-4 saniyelik ürünlerle teste çıkmak mümkündü ama o dönem artık geride kaldı. Nitelikli oyunlar hem doğal seyrinde hem de hyper casual yayıncılarının fonlarını daraltmasıyla beraber sayıca çok azaldı. Fiber Games olarak finansal disiplinline önem verdiğimiz için hem de bazı uygulamaları hep sürdürülebilirliğe yönelik olduğu için küçülme döneminde biz büyüdük. Burada finansal yönetim çok önemli. Fiber Games olarak önümüzdeki süreçte hibrit modele pivot ediyoruz ve hibrit tarafta testlere devam edeceğiz” dedi.

“Kadınların oyunlara gösterdiği ilgi ve metrikler daha iyi”

Fiber Games olarak bugüne kadar 300’den fazla prototip test ettiklerini ve iki oyunu tam sürüm olarak yayınladıklarını, aynı zamanda 9 adet de soft launch’ları bulunduğunu söyleyen Faruk Akıncı, “İçerideki ekibimiz, büyük stüdyolardan geliyor ve tam sürüm olarak yayınlanmış projelerde çalışmış kişiler. Dolayısıyla kaliteli bir üretim ekibimiz var. Kaliteli ve hızlı bir şekilde prototip üretebilen ama daha çok metrik çalışabilen, metrik okuyabilen, bir oyuncuyu oyun içerisinde nasıl tutacağını bilen, oyun ve bölüm tasarımları felsefesini oyun içerisinde aktarabilen bir ekip. Bugüne kadar farklı türlerde 300’den fazla prototip test ettik. Burada elde ettiğimiz toplam indirim miktarı 15 milyon. Yeni dönem stratejimiz hibrit simülasyon alanında daha çok kadınların ilgisini çekebilecek yönde olacak. Çünkü kadınların oyunlara gösterdiği ilgi, ürettikleri metrik daha iyi. Kadınların oyunlara daha sadık olduğunu görüyoruz. Biz de bu konuda iyi olduğumuzu biliyoruz. Özellikle simülasyon konusunda. Dolayısıyla biz hem bu simülasyon oyunlarında çok iyiyiz hem de simülasyon oyunlarının ürettiği retention metrikleri çok yüksek. Biz böyle bir pazara yönleneceğiz” şeklinde konuştu.

“Burada tecrübe kazananlar da yeni Peak Games olma yolunda”

Sektörde normalleşmenin başladığını söyleyen Sinan Akkol ise oluşacak fırsatlara değindi. Akkol, “Hyper casual alanında belki de daha önceden oyun sektörüne girme şansı bulamayacak genç girişimciler ve ekipler oyun sektörüyle tanıştı. Şu anda da bu iş gücü, hibrid casual mobil oyun üretimine yöneliyor. Bir kısmı da PC ve konsol tarafına yöneliyor. Türkiye’de bunun hızlı bir şekilde tecrübe kazanması için iyi bir fırsat oldu. Ömrü 6 ay ila 1 yıl arasında değişen bir hypercasual hit oyundan elde edilecek gelirin üst baremi 10 milyon dolara yakınken, bir hibrid casual oyunun gelirinin üst baremini henüz bilmiyoruz. Ayrıca hibrid casual oyunlar hyper casual oyunlardan casual oyunlara geçişte bir basamak görevi de görüyor geliştiriciler için. Burada tecrübe kazananlar da yeni Peak Games olma yolunda kendilerini geliştirecekler önümüzdeki 2 sene içinde. Kısacası, hem mobil hem de PC konsol bağımsız geliştiriciliği tarafında çok büyük bir atılımın başlangıcındayız" dedi.

Puzzle oyunlarının kadınların en sevdiği tür olduğunu belirten Sinan Akkol şöyle devam etti:

“Puzzle oyunları zaten kadınların çok sevdiği bir tür. Bunun yanında bir şey kurup büyüttüğünüz oyunlarda da kadınların oyunda kalma oranları çok daha fazla. Bunun yanında daha LTV dediğimiz bir değer var. Bir kullanıcının oyunda kaldığı bütün süre boyunca harcadığı miktar. Yine burada da kadınların daha fazla harcadığını görüyoruz. Erkekler zaten bir oyunu beğendiklerinde türüne bakmadan oynayabiliyorlar. Kadınlar daha seçici ama daha bağlı. O yüzden biz bu tarafa yönelik hyper casual’dan elde ettiğimiz simülasyon oyunu tecrübesiyle ucuza kullanıcı edinme tecrübesini aktararak oyunlar geliştiriyoruz şu anda. 2023 sonuna kadar 3 tane hibrit casual oyun geliştirmeyi planlıyoruz. Daha sonra da 2024 başından itibaren hibrit casual’ın biraz daha evrilip casual’a yaklaşacağınız casual oyunlardaki oyun içi satın alma alışkanlıkları kullanıcıların edinmeye başlayacağını düşünüyoruz. Biz bir tık daha hibrit casual’dan 2024’te yer alacağı yere göre yakın oyunlar geliştireceğiz. Biraz daha oyun içi satın alma kasları kuvvetli daha fazla kullanıcıyı içine çeken bir yapı kurgulamayı düşünüyoruz oyunda.”

“Türkiye’nin risk puanı yarı yarıya düştü”

Yatırımın daraldığı bir süreçten geçildiğini vurgulayan Faruk Akıncı, son olarak şunları söyledi:

“Yatırımlar daraldı ama fırsatlar devam ediyor. Türkiye’nin risk puanı yarı yarıya düştü. Bu Türkiye’yi tekrar yatırım yapılabilir hale getiriyor. Önümüzdeki ikinci çeyrekte tahminim, yabancı yatırımcı kendi elindeki mevduatını Türkiye’deki teknoloji girişimlerine değerlendirici olacaklar. Buradaki kaliteli ve vasıflı iş gücü buranın dünyadaki rekabet sahnesine göre daha tercih edilebilir. Bu da bizim için yatırım kanallarının açılması anlamına geliyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Günün sonunda çıkardığınız ürün kaliteliyse üretim kaliteniz belli bir standarttın üstündeyse zaten piyasa buna tepki veriyor. İşimizi iyi yaptığımız sürece her zaman bunun bir alıcısı var. Fiber Games Türkiye’de üretim kalitesi en yüksek olan mobil oyun firmalarından biri. Çünkü biz odağımızı hiç dağıtmadık bugüne kadar. Yani kazandığımız tüm parayı tekrar kaliteyi arttırmak için harcadık. Dolayısıyla bu yatırım döneminde bizim gibi stüdyoların yani odağımızı bozmamış finansal risklerini sağlamış, üretim kalitesini arttırmış stüdyoların herkesten daha çok şanslı olduğu düşünüyorum bu dönem için.”