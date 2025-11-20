Dijital risk ve sağlık ile rekreasyon ilişkisi konuşuldu

SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Rekreasyon Anabilim Dalı tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğinde dış paydaşlar, dijital riskler ve sağlıklı yaşam aktiviteleri çerçevesinde rekreasyonun koruyucu etkileri üzerine konuştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Rekreasyon Anabilim Dalı tarafından, ‘Sağlık ve Rekreasyon İlişkisi’ dersi kapsamında öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Baki Yiğit Çakmakkaya ile Adapazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Özcan’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Cumhuriyet Savcısı Baki Yiğit Çakmakkaya konuşmasında, gençlerin dijital dolandırıcılıklarda en fazla hedef alınan gruplardan biri olduğunu vurgulayarak, "Telefon ve internet üzerinden oluşturulan sahte iş ilanları, yatırım ve kripto para vaatleri gençlerimizin bir günde tüm hayallerini kaybetmesine yol açabiliyor. Ayrıca IBAN veya kredi kartlarının üçüncü kişilere kullandırılması, farkında olmadan ağır ceza mahkemelerinde yargılamaya konu olabilecek ciddi suçların faili hâline gelmelerine neden olabiliyor. ‘Kolay para’ söylemleri cazip görünse de gençlerimizin bu tuzaklara karşı bilinçli olmaları hayati önem taşıyor" dedi.

Adapazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Özcan gençlerin boş zamanlarını doğru değerlendirmesinin önemine değinerek, "Gençlik merkezlerimizde sunduğumuz spor ve rekreasyon faaliyetleri, gençleri hem fiziksel hem zihinsel açıdan güçlendiriyor. Düzenli aktivitelere katılan gençlerin risklere karşı daha dirençli, daha bilinçli ve daha güçlü bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Dersin sorumlusu Doç. Dr. Cuma Ece ise, etkinliğin öğrencilerde önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirterek "Rekreasyonun yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı olmadığını; gençleri suçtan, bağımlılıktan ve dijital dolandırıcılık riskinden koruyan toplumsal bir kalkan işlevi gördüğünü öğrencilerimiz uzman konuşmacılardan dinleme fırsatı buldu" diye konuştu.