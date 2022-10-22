Dijital Tarım Projesi Vodafone Business ve Türkiye İş Bankası'na ödül getirdi

Vodafone Business ve Türkiye İş Bankası, birlikte gerçekleştirdikleri Dijital Tarım Projesi ile bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde İşbirliği-Kurum kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde Dijital Tarım Projesi kapsamında Türkiye İş Bankası ile birlikte İşbirliği - Kurum kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Eylül 2019’dan bu yana İş Bankası ile yürüttüğü proje ile birincilik elde eden Vodafone Business, Türkiye genelinde zeytin, domates, kiraz, çilek, patates gibi çok çeşitli mahsul üreticilerine fayda sağlayacak ve geniş bir ölçekteki üretim alanına ilişkin iklimsel verilerle bitki gelişimine ilişkin verileri toplayacak dijital tarım istasyonları kurdu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Vodafone Business olarak, dijital tarım sistemlerimizle dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlıyor ve verimlilik çalışmalarımızla tarımsal üretimi geliştiriyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz Dijital Tarım Projemize başladığımız günden itibaren 30 adet dijital tarım istasyonunda 12 bin 700 üreticiye ulaştık. Anlık uyarılar ve doğru zamanlama ile sulama, gübreleme, ilaçlama alanlarında 57 milyon TL ekonomik katkı sağlayarak ürün ve ekipman kayıplarını da azalttık. Projemizi daha fazla çiftçiye ulaştırabilmek için ülkemizin en köklü bankalarından İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde, bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin İşbirliği - Kurum kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, tarım projelerinin sektörün gelişimine sunduğu katkılara dikkat çekerek şunları söyledi: "Tarımın finans ve teknolojiyle bir arada ilerlemesini stratejik önceliklerimiz arasına koyduk. Bu kapsamda Vodafone Business ile birlikte yürüttüğümüz ‘Dijital Tarım Çözümü’ projesini çok önemsiyoruz. Bu projeyle hibe ettiğimiz 30 adet dijital tarım istasyonundan sağlanan 57 milyon TL’lik katkı maddi bir tasarruf olmanın ötesinde bir bilinç değişikliğini ifade ediyor. Bizler çiftçilerimizle, birliklerle, kurumlarımızla temas ettikçe onlara doğru zamanda sulamanın, gübrelemenin, ilaçlamanın oluşturacağı faydayı anlattıkça sürdürülebilir tarım için çözümler artıyor. Sürdürülebilir İş Ödülleri 2022 İşbirliği - Kurum kategorisinde Vodafone Business ile birlikte kazandığımız bu ödülün anlamı bizim için çok kıymetli. Banka olarak bu tür projelerde yer almaya, tarım sektörünün gelişmesi, sektörde çözüm yollarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Hava durumunu anlık olarak takip ederken, toprağın nemini ve kalitesini de analiz eden Dijital Tarım İstasyonları, haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı sistemi hizmeti sunuyor. Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunan ürün, ayrıca toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor; gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor. Dijital Tarım İstasyonu ile tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak, daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor. Çiftçilere online ortamda erken uyarı gönderen sistem, doğru zamanda müdahale ile verimlilik artışı ve tasarruf sağlıyor.