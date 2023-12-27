Dijitalleşen şirketler zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyor

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen hızlı uygulama ve iş akışı geliştirme platformu Ultia, kurumlara maliyet avantajı ve hız kazandıran çalışmalarını sürdürüyor. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu altında 2023 yılında kurulan Ultia Teknoloji Yazılım ve Uygulama Geliştirme A.Ş., sektör bağımsız farklı ölçeklerdeki şirketlerin kurumsal süreçlerini tek platformdan yönetebilmesini sağlıyor.

Ultia ile sektör bağımsız farklı ölçeklerdeki işletmeler, ilave bir donanım ve benzeri altyapı yatırımı yapmadan iş akış süreçlerini dijitalleştirebiliyor. Ultia sayesinde hazır uygulamaları kullanabilen kurumlar, Ultia Studio LowCode/NoCode platformu ile kendi uygulamalarını en baştan oluşturabiliyor. Kurumlara 10 kata kadar hızlı uygulama geliştirme imkânı sunan platform, aynı zamanda yüzde 25’e varan maliyet avantajları sağlıyor. Geliştirilen bu uygulamalar hem web hem de mobil ortamda kullanılabiliyor.

Güçlü altyapı ile dijitalleşme hız kazanıyor

Açık kaynak kodlu yazılımlar üzerine kurulu Ultia platformu, yenilikçi teknolojilerin kullanıldığı güçlü mimarisiyle bulut üzerinden hizmet sunuyor. Şirketlerdeki iş süreçlerinin dijitalleşmesinde önemli bir kaynak ve zaman verimliliği sağlayan platform; İnsan Kaynakları, Finans, Tesis Yönetimi ve Müşteri İlişkileri gibi alanlarda kullanıma hazır modüller içeriyor. İzin, Masraf, Zimmet, Depo, Fatura Giriş, Ödeme Takip, Yardım Masası, Görev Yönetimi, Satın Alma ve birçok hazır uygulama da platform sayesinde ek bir entegrasyona ihtiyaç duyulmadan hemen kullanılabiliyor.

Yazılım bilgisine gerek kalmadan, ‘sürükle-bırak’ teknolojisinin kullanıldığı Ultia’nın LowCode/NoCode altyapısı sayesinde yeni uygulamalar, Ultia Studio ile geliştirilebiliyor. Kurumlar ihtiyaçlarına yönelik çözümleri platformda yer alan 40’tan fazla hazır modülü kullanarak kendilerine özel olarak tasarlayabiliyor. Web için geliştirilen uygulamalar, Ultia Life mobil çözümü sayesinde IOS ve Android cihazlarda anında kullanıma sunulabiliyor.

Geliştirdiği çözümlerle çalışan deneyimini merkezine alan platform, kurumsal iç iletişim süreçlerini de tek platformdan yönetmeye olanak sunuyor. Bu sayede oyunlaştırma, duyuru, ilanlar, etkinlik takvimi, öneri ve anket gibi çalışanların sosyal hayatlarına da dokunan çözümleri web ve mobil ortamlarda kullanılabiliyor.

“10 kata kadar hızlı uygulama geliştirme imkânı sağlıyoruz”

Sundukları platformla şirketlerin uygulama ve iş akışı süreçlerindeki dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini vurgulayan Ultia Genel Müdürü Vehbi Çelikbaş, şunları söyledi: “Sürekli kabiliyetlerini artırdığımız Ultia platformu, açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılarak bulut ve fiziksel altyapılar üzerinden rekabetçi hizmet modelleri sunuyor. Ultia, içerisinde iş süreçleri yönetimi (BPM) gücü de barındıran LowCode / NoCode teknolojisi ile hızlıca uygulama geliştirme altyapısı ve esnekliği sağlıyor. Çoklu dil desteği, SLA takibi, iş kuralları yönetimi, onay mekanizmaları ve entegrasyon yetenekleri ile esnek ve kullanıcı dostu ara yüzler sunan Ultia sayesinde kurumlar, 10 kata kadar daha hızlı uygulama geliştirebiliyor. Böylece kurumlara yüzde 25’e varan maliyet tasarruf avantajı da kazandırıyor. Platformumuzun sunduğu, ‘sürükle-bırak’ yeteneği ile süreç sahipleri, analistler veya ürün yöneticileri kod bilme zorunluluğu olmadan kendi iş süreçlerini kolayca tasarlayabiliyor."