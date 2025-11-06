Dijitalleşmeyi merkeze alan ING Türkiye'nin aktif büyüklüğü 266,3 milyar TL'ye ulaştı

ING Türkiye, 2025 yılına ait üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye’nin, 2025 yılı üçüncü çeyrek sonunda konsolide aktif büyüklüğü 266,3 milyar TL, özkaynak tutarı ise 22,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olmayı hedefleyen ING Türkiye, 2025 yılına ait üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan bankanın 2025 yılı üçüncü çeyrek konsolide aktif toplamı 266,3 milyar TL, net kârı ise 2 milyar TL oldu. Toplam özkaynakları 22,9 milyar TL olarak gerçekleşen banka, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisine 141,3 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 170 milyar TL’lik kredi desteği sağladı. Bankanın mevduat büyüklüğü ise 173,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

"Ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yüzde 36 oranında artırdık"

Finansal sonuçlar ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Yılın üçüncü çeyreğinde küresel ekonomi, jeopolitik gelişmeler, gümrük tarifeleri ve faiz kararları odağında şekillenirken; Türkiye’de ise Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve enflasyonun düşürülmesine yönelik izlenen adımlar öne çıktı. Biz de bu dönemde, Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürdük ve ekonomiye katkı sağladık. Bu çeyrekte finansal tablolarımızda güçlü bir performans sergileyerek, yıl sonuna göre mevduatta yüzde 33, aktif büyüklüğümüzde yüzde 34 oranında artış kaydettik, ayrıca ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yüzde 36 oranında artırdık" dedi.

"Dijitalleşmeyi merkeze alarak teknoloji odağında yatırımlarımıza devam ettik"

Ekonomiyi desteklerken, dijitalleşmeyi merkeze alan stratejileriyle teknoloji odağında yatırımlarına devam ettiklerini aktaran Gökgöz, "2025 yılının başında hayata geçirdiğimiz yapay zekâ (AI) ve üretken yapay zekâ (GenAI) temelli operasyonel dönüşüm programının sonuçlarını, iş süreçlerimize yüzde 85 başarı oranıyla yansıttık. Yapay zekâ destekli yeni operasyonel modelimizle, insan kaynağımızın zamanını operasyonel iş yükünden müşteri iletişimine ve katma değerli hizmetlere yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte bağlı ortaklığımız ING Yatırım’da teknoloji alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla dijital dönüşümde önemli adımlar attık. Bütün bunların sonucu olarak ING Yatırım’da hesap açılışlarının tamamı dijitalden yapılırken, VIOP işlem hacminin ise yüzde 99’u dijital kanallardan gerçekleşiyor" diye konuştu.

"Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırırken, birikimlerine değer katıyoruz"

Dijital ve zahmetsiz bankacılık anlayışıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştırırken, Turuncu Hesap gibi ürünlerle birikimlerine değer kattıklarına değinen Gökgöz, şöyle devam etti: "Müşterilerimize, esnek bir deneyim sunduğumuz Turuncu Hesap ürünümüzü genç segment odağında genişlettik. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir parçası olarak gençlerin tasarruf alışkanlığı kazanmalarına destek olmayı önemsiyoruz. Türkiye’nin Z kuşağına özel ilk yatırım fonundan sonra Turuncu Genç Hesap ile gençlere sunduğumuz ürün gamını genişletmekten mutluyuz."