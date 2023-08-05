Dikenli Boğaz mevkiinde trafik kazası meydana geldi
Bilecik Gölpazarı İlçesi Karaağaç köyü Dikenli boğaz mevkiinde, 05.08.2023 günü saat 08:20 sıralarında, Kemal Baylan (48) isimli şahıs, sevk ve idaresindeki 34 CIA 63 plakalı otomobil ile Vezirhan istikametinden Gölpazarı istikametine seyir halinde iken uyuduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.
Bilecik Gölpazarı İlçesi Karaağaç köyü Dikenli boğaz mevkiinde, 05.08.2023 günü saat 08:20 sıralarında, Kemal Baylan (48) isimli şahıs, sevk ve idaresindeki 34 CIA 63 plakalı otomobil ile Vezirhan istikametinden Gölpazarı istikametine seyir halinde iken uyuduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kazada, şoför Kemal Baylan, yolcular Aysun Baylan (41), Sude Nur Baylan (18i), Asuman Baylan (29) Salih Baylan (30,) ve Yağız Efe Baylan (3,) isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı.
Yaralı şahıslar Gölpazarı Devlet Hastanesinde sevk edildi. Olay ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda soruşturmaya başlatıldı.