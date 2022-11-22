Dikiş kurslarında biriken tekstil atıklarını bakın nasıl değerlendirdiler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Atık Azaltım Haftası çerçevesinde düzenlenen faaliyet programı çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Program çerçevesinde Adapazarı Halk Eğitim Merkezi dikiş kurslarında biriken tekstil atıkları yeniden değerlendirilerek Sosyal Mağazada ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl Kasım ayında düzenlenen Avrupa Atık Azaltım Haftası’na çeşitli program ve projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. “Giysileri Yeniden Kullan, Doğayı Yenile” temasıyla bu yıl tekstil atıklarını konu alan programlarda, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi dikiş kurslarında yıl boyunca biriken tekstil atıklar yeniden değerlendirmeye sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Mağazasında ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulan giysiler, özellikle çocuklar için hiç kullanılmamış yeni ürün olarak reyonlarda yerini aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, programla ilgili yaptığı açıklamada, “Her alanda olduğu gibi hayata geçirdiği sıfır atık projeleriyle de her zaman örnek bir belediyecilik anlayışı sunan Büyükşehir Belediyemiz, Avrupa Atık Azaltım Haftası münasebetiyle programlarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu yıl tekstil atıklarını konu alan etkinliklerde, “Giysileri Yeniden Kullan, Doğayı Yenile” mottosuyla hareket ederek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Programlarımız çerçevesinde 21 ve 22 Kasım tarihlerinde Adapazarı Halk Eğitim Merkezi’nde yıl boyunca biriken tekstil atıkları yeniden değerlendirilerek sosyal mağazamıza kazandırılmasıyla devam etmiştir. Çalışmalar sonucunda 71 adet eşofman takımı, 56 adet sweatshirt, 25 adet alt eşofman, 53 adet çanta, 22 adet elbise ve 7 adet toka ile kullanılabilir durumda olan önemli miktar da 2. el ürün de SGM’de bulunan Sosyal Mağazamıza teslim edilmiştir. Bu çerçevede bizlere bu özel ürünleri sunan büyük bir istek ve özveriyle çalışan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral, giyim üretim teknolojisi öğretmeni Aslı Sumnulu öncülüğünde tüm çalışanlara verdikleri emekler için çok teşekkür ederiz. Gelecek nesillere miras bırakacağımız dünyamızda sürdürülebilir bir çevre için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.