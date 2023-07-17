Dikiş Kursu ve Kadın Spor Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesinde hazırlanan dikiş kursu ve kadın spor yaşam merkezinin açılışı yapıldı. Kadınlar dikiş kursunda ürettikleriyle aile ekonomilerine katkı sağlayabilecekler.

Hürriyet ve Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin hem spor yapacağı hem de dikiş kursunda yaptıkları üretimle aile ekonomilerine destek sağlayabileceği tesislerin açılışına Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Açılış öncesi konuşan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bahçelievler Mahallesi ile Hürriyet Mahallesi sakinleri için güzel bir çalışma gerçekleştirdikleri için duyduğu mutluluğu belirterek ‘’Toplumların temel taşı ve medeniyetlerin asıl mimarları olan biz kadınlar, ne yazık ki bu topraklarda hak ettikleri değeri görememektedirler. Ancak bu görüş ve algıyı olumlu bir şekilde değiştirmek bizim elimizde. Kadınların sosyalleşebildiği, iş alanları oluşturup ve kendilerini geliştirip değiştirebildiği alanlar bizim için bu anlamda oldukça önemli. Bir kadın olarak tüm kalbimle ifade etmek isterim ki bir toplumun değişimi ve gelişimi için öncelikle kadınların değişimi ve gelişimi önemlidir. Çünkü kadın öğrenirse çocuğu da öğrenir. Kadın öğrenirse evine de öğretir. Bildiğiniz gibi bu mahallemizde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezimizde bir spor salonumuz vardı. Ancak burası havalandırması ve diğer noktalardaki yetersizlikler nedeniyle verimli bir alan değildi. Bu tesisi daha da büyüterek hem Bahçelievler hem de Hürriyet Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için bu noktada bir Kadın Yaşam ve Spor Merkezi oluşturmak istedik. Özellikle kadın vatandaşlarımızdan bu doğrultuda oldukça fazla talep gelmekteydi. Bizler de bu taleplere karşı kayıtsız kalmadık. Bu anlamda mahallemizde spor yapmak isteyen ancak kadınlara yönelik bir spor ve yaşam merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.’’ dedi.

‘’Kadınlar dikiş kursunda ürettikleriyle aile ekonomilerine katkı sağlayabilecek’’

Konuşmasında kadınların dikiş kursunda ürettikleriyle aile ekonomilerine katkı sağlayabileceğini belirten Başkan V. Subaşı, "Ayrıca yine bu noktada bir de Dikiş Kursu açarak kadın vatandaşlarımıza ayrı bir hobi, sosyalleşme ve istihdam merkezi gibi çalışmasını planladık. Sonuçta bu bir meslek ve oldukça kıymetli bir uğraş. Burada verilen emek tam anlamıyla el emeği göz nuru. Endüstri ve sanayileşen toplumumuzda bu tür ele emeği eserleri görebilmek hepimiz için oldukça kıymetli bir şey. Sonuçta bu bir kültür ve bu kültürü kaybetmemeli, bizden sonraki nesillere aktarabilmeliyiz. Bilecik Belediyesi olarak bu türden ürünlerin yapılacağı ve satışının gerçekleştirileceği atölyeleri de hizmete sunacağız’’ ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrasında Başkan V. Subaşı ve beraberindekiler tesislerin açılışını yaparak, gezdi. Mahalle sakinleri de spor salonu ve dikiş kursunun açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.