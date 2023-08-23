Dikkatsiz sürücü kazayı da beraberinde getirdi

Ankara'da dikkatsiz sürücü, yol kontrolü yapmadan otomobiliyle yola çıkınca, kazayı da beraberinde getirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dikkatsiz sürücü kazayı da beraberinde getirdi
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sina pırlanta
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Ankara’da dikkatsiz sürücü, yol kontrolü yapmadan otomobiliyle yola çıkınca, kazayı da beraberinde getirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankaya’da yer alan Doğukent Caddesi’nde bir sürücü, yol kontrolü yapmadan otomobiliyle yola çıkınca, seyir halindeki bir araçla çarpıştı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı iki sürücü de hafif sıyrıklarla atlattı.

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