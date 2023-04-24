Dikkatsizlik anları kameraya yansıdı
Balıkesir'de dikkatsiz davranan sürücüler bomboş kavşakta çarpıştı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Balıkesir’de dikkatsiz davranan sürücüler bomboş kavşakta çarpıştı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Balıkesir’in Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Boş kavşağa giren Şaban K.’nine kullandığı 10 BK 779 plakalı motosiklet, Yunus K. idaresindeki 34 DJY 516 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Şaban K. hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.