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Dikkatsizlik kaza getirdi

Silivri'de sabah saatlerinde bisikletiyle emniyet şeridinde yol alan şahsa dikkatsiz bir sürücü çarptı. Yaralanan bisikletli şahıs hastaneye kaldırıldı.

Dikkatsizlik kaza getirdi
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Kaza, sabah saatlerinde Parkköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bisikletiyle emniyet şeridinde yol alan ismi öğrenilemeyen şahsa aynı istikamette seyir halindeki özel bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahsa ilk müdahale çevredeki esnaflarca yapıldı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dikkatsizlik kaza getirdi

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Dikkatsizlik kaza getirdi

 

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