Diktikleri fidanlara şehitlerin isimlerini verdiler

SUBÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğu’nun düzenlediği ‘Yüzüncü Yıl Anısına Yüz Fidan’ etkinliğinde Sakarya MYO’ya fidan dikildi ve her bir fidana anılarını yaşatmak için şehitlerin isimleri verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı münasebetiyle “Yüzüncü Yıl Anısına Yüz Fidan” etkinliği gerçekleştirdi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun da yer aldığı etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler Sakarya Meslek Yüksekokulu’nda fidan dikti. Etkinlikte her bir fidana bir şehit ismi verilerek şehitlerin anısını yaşatmak ve nesiller boyu hatırlanmasını sağlamak amaçlandı. Topluluk öğrenci başkanı İklim Makal, “Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Enver Paşa, Cevat Çobanlı, Mehmet Akif Ersoy, İsmail Hakkı Bey, Yarbay Saffet, Albay Abdülrezzak, Albay Kazım Sevütekin, Yakup Şevki Şubaşı, Mehmet Suphi Kula, Cemil Conk, Halil Sami Bey, Ahmet Fevzi Paşa, Selahattin Adil Paşa, Erzurumlu Kara Fatma, Nezahat Onbaşı, Seyit Onbaşı ve Halide Edip Adıvar adına fidan dikimi gerçekleştirdik. Diktiğimiz her bir fidan bir kahramanı ve kahramanlık hikâyesini temsil ediyor” dedi.

SUBÜ öğrencileri 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında da ‘Cumhuriyetin 100. Yılında SUBÜ’den Geleceğe Nefes’ mottosuyla fidan dikmişti.