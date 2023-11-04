Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat ateş püskürdü: 'Çok sinirliyim'

Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti beraberindekilerle birlikte emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk öncesi çift sağlık kontrolünden geçirildi. Engin Polat’ın annesi Şükran Polat ikilinin sağlık kontrollerinin yapıldığı hastaneye gelerek basın mensuplarına ateş püskürdü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Polat çifti ile beraber gözaltına alınan18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Çok sinirliyim”

Bu sabah Dilan ve Engin Polat aralarında bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edildi. Polat çifti, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu’nun içinde bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Polat ailesinin yakınları hastaneye gelerek destek verirken, Engin Polat’ın annesi Şükriye Polat basın mensuplarına "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.