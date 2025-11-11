Dilara Bozan'dan gümüş madalya

Milli karateci Dilara Bozan, 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda gümüş madalya kazandı.
Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye’yi karate branşında temsil eden Dilara Bozan, kadınlar kata bireyselde İranlı rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı.
