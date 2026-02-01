Dilaver Tunalı 'Koltuk İçin Değil, Esnaf İçin Geliyoruz'

Silivri Şoför esnafının yakından tanıdığı Dilaver Tunalı, yaklaşan oda seçimleri öncesi beyaz listeyle adaylığını duyurdu. Tunalı, “Sorun anlatan değil, sorun çözen bir yönetim olacağız” dedi.

“Bu Bir Seçimden Fazlası”

Adaylık ve yönetim kurulu tanıtım toplantısında konuşan Dilaver Tunalı, sürecin yalnızca bir seçim olmadığını vurguladı. Önümüzdeki dört yılın hangi vizyon ve yönetim anlayışıyla yönetileceğinin belirleneceğini ifade eden Tunalı, amaçlarının makam değil, esnafın yanında duran bir oda anlayışı olduğunu dile getirdi.

“Daha Aktif, Daha Çözümcü Bir Oda”

Sektörde artan rekabete rağmen kazançların aynı oranda yükselmediğine dikkat çeken Tunalı, bu tabloya karşı daha aktif ve çözüm odaklı bir yönetim hedeflediklerini söyledi. “Biz sorun anlatan değil, sorun çözen bir yönetim olacağız” diyen Tunalı, oda kapılarının ve telefonlarının tüm üyelere açık olacağını belirtti.

Yönetim Kurulu Tanıtıldı

Toplantıda, farklı meslek gruplarından oluşan 19 kişilik yönetim kurulu tek tek tanıtıldı. Tunalı, ekip çalışmasına ve ortak akla dayalı bir yönetim anlayışıyla esnafın sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

15 Şubat İçin Sandık Çağrısı

Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Dilaver Tunalı, 2007 yılından bu yana servisçilik yaptığını ve iki kız çocuğu babası olduğunu belirtti. Mevcut yönetimde edindiği tecrübeyi yeni döneme taşımak istediğini ifade eden Tunalı, beyaz listeyle seçime gireceğini açıklayarak tüm seçmenleri 15 Şubat’ta sandığa davet etti.