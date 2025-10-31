Dilaver Tunalı, Silivri Şoförler Odası Başkanlığına Aday Oldu

Silivri’de 2026 yılı Şubat ayında yapılması planlanan Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimlerinde başkanlık için Dilaver Tunalı adaylığını açıkladı.

Mevcut Başkan Recep Akıncı’nın yeniden aday olmayacağını duyurmasının ardından, esnafın talebi üzerine adaylık kararı aldığını belirten Tunalı, “Esnafımızın sorunlarını biliyoruz ve bu sorunlara yönelik çözümlerimiz hazır. Daha güçlü, daha aktif bir oda için yola çıktık. Çalışan biz, kazanan esnaf olacak.” ifadelerini kullandı.

Tunalı, oluşturduğu yeni ekiple birlikte hem tecrübeyi hem de genç enerjiyi bir araya getirdiklerini vurgulayarak, Silivri şoför esnafına daha verimli hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Seçimlerin 2026 yılı Şubat ayında yapılması planlanıyor.