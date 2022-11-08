Dilek Ertek'in ölümüne ilişkin aile avukatından açıklama

Tahiti’de gemiden düşerek hayatını kaybeden ünlü iş kadını Dilek Ertek’in ailesinin avukatı Didem Konaş Büyükpınar, bazı medya kuruluşlarının yanlış haberler yaptığını belirterek, olaya ilişkin basın açıklamalarının dikkate alınmasını söyledi. Avukat Büyükpınar ayrıca, cenaze törenine ilişkin yer ve zaman bilgisinin henüz belli olmadığını da aktardı.

Ünlü iş insanı Dilek Ertek, Norwegian Spirit adlı gemide seyahat ederken, 25 Ekim gecesi gemiden düşerek hayatını kaybetmişti. Dilek Ertek’in denize düşmesinden sonra gemi, Tahiti’deki Papeete Limanı’na gelmişti. Ertek’in oğlu Gökçe Atuk, annesinin düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin avukatları ile birlikte gemi ve gemiyi işleten şirketle görüşmelerde bulunmuştu.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, İHA tarafından ulaşılan aile avukatı Didem Konaş Büyükpınar, bazı medya kuruluşları tarafından yanlış haberlerin yapıldığını söyleyerek, “Bilgilendirmeyi basın açıklamaları ile yapacağız” dedi. Avukat Büyükpınar, düzenlenecek cenaze töreniyle ilgili ise, “Yer ve zaman bilgisi belli değil” açıklamasında bulundu.