Dilek Koçak'tan ikinci madalya

Kudüs’te devam eden U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda dün 1500 metrede altın madalya kazanan Dilek Koçak, bugün yarıştığı 800 metrede de 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kudüs’te devam eden U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda milli sporcular Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor. Milli atlet Dilek Koçak, bugün 800 metrede yarışında 2:06.21’lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Koçak, dün de 1500 metre yarışını ilk sırada tamamlayarak altın madalyayı boynuna takmıştı. İki günde iki madalya kazanan Dilek Koçak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye şu ana kadar 1 altın, 1 gümüş 2 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı ve ülke sıralamasında 11.’liğe yükseldi.