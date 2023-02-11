Dilek öğretmen ve kızı depremde hayatını kaybetti

Samsun’da görevli ilkokul öğretmeni Dilek Çelebi(43) ve kızı İkra Çelebi(11), Adıyaman’da meydana gelen depremde hayatını kaybetti.

Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Şehit Burak Perçin İlkokulu’nda görevli sınıf öğretmeni Dilek Çelebi ve minik kızı İkra Çelebi, Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da enkaz altında can verdi.

Adıyamanlı olduğu öğrenilen ve 1 hafta rapor aldığı için Adıyaman’a ailesinin yanında olan Dilek Çelebi ve kızı, depremde enkaz altında kaldı. Bir süre sonra cansız bedenlerine ulaşılan öğretmen ve kızından acı haber geldi.

Hayatını kaybeden Dilek öğretmen ve kızı, bugün Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.