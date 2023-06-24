Dilek Yetkin Akademi'de mezuniyet coşkusu

Dilek Yetkin Akademi, kuruluşunun 10. yılında 2022-2023 Eğitim Yılı mezuniyet töreni ve yılsonu gösterisi kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

Özel Silivri Mektebim Okulları Konferans Salonu’ndaki gösteriye CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Silivri Belediyesi Eski Başkanı Özcan Işıklar, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, İSMMMO Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen, CHP İlçe Başkanı Berker Esen, CHP Kadın Kolları Başkanı Derya Ural Erdim, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, Yılmaz Kandemir ve çok sayıda davetli ile öğrenci velileri katıldı.

Davetlilere hitaben konuşma yapan akademi kurucusu Dilek Yetkin, “aslında her şey bir hayalle başladı” diyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Hayal kurmak ile hayalperest olmak arasında ince bir çizgi vardır. Bizler hayalperest değil hayallerini realiteye dönüştüren güçlü ve cesur kadınlarız… Bizler ülkemizin değerlerine gönülden bağlı cumhuriyet kadınlarıyız…

Doğup büyüdüğüm Silivri’mize eğitim girişimcisi bir kadın olarak, eğitime değer katan, aynı çizgide ancak kendini sürekli geliştiren bir okulu çocuklarımızla buluşturmak için çalıştık. Kuruluşumuzun 10.yılına girerken; ne mutlu ki çıktığımız bu aydınlık yolda hem çocuklarımızın eğitimine hem de ülkemizin geleceğine ışık tutmaya çalışan bir nefer olduk. Hayallerimiz sınırsız… Bu kentin çocuklarıyız…. Silivri’mize ve ülkemize bugün olduğu gibi bundan sonra da değer katmaya devam edeceğiz. Çünkü Başarı bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Ve bundan sonra yeni başarı öyküleri yazacağız… İnsanı canlı tutan ve yaşadığını hissettiren yegane şey belirlediği hedefleridir. Yarın için kendime belirlediğim hedeflere de bugünden itibaren yürümeye başlıyorum… Yürüdüğüm yolda; son derece kararlı, sorumluk alan, başarı odaklı, gerçekçi ve tutarlı bir düşünce ile yürüyeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Daha sonra minik öğrencileri yıl boyunca öğrendikleri aileleri ve davetlilerin huzurunda sahneledi. Öğrencilerin diploma ve başarı belgeleri yine Dilek Yetkin ve protokol mensupları tarafından takdim edildi.