Dilek Yetkin Akademi'de yılsonu
Dilek Yetkin Akademi'de öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı yılsonu gösterileri büyük ilgi gördü.
Önder Yılmaz sahnesinde düzenlenen yılsonu etkinliğine konuşan Akademi kurucusu Dilek Yetkin “Okulumuzun öğrencilerinin muhteşem performansını hayranlıkla izledik. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Mesleğini büyük özveriyle yapan öğretmenlerimize de emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Büyük bir coşkuyla kutladığımız yıl sonu gösterimiz ve mezuniyet törenimize katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunuyorum”dedi.
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