Dilek Yetkin'den nezaket ziyaretleri

Silivri Dilek Yetkin Akademi kurucusu Dilek Yetkin ve eğitim koordinatörü Kübra Lafçı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlangıcı dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu. Rumeli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kara, Odak Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Yazıcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Erkmen ile Silivri’deki özel eğitim kurumlarını ziyaret eden Yetkin ve Lafçı, yeni eğitim yılı için başarılar diledi.