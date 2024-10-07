Dilenci, topladığı paraları sayarken görüntülendi

Edirne'de Talatpaşa Asfaltı üzerinde bulunan trafik ışıklarında insanların duygularını sömürerek dilenen şahıs daha sonra yolun ortasına oturarak günlük hasılatını saydı.

Dilenci, topladığı paraları sayarken görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de Talatpaşa Asfaltı üzerinde bulunan trafik ışıklarında insanların duygularını sömürerek dilenen şahıs daha sonra yolun ortasına oturarak günlük hasılatını saydı.

Talatpaşa Asfaltı üzerinde dilenerek sürücülerden para toplayan şahıs, paraları teker teker saydı. Dilencinin para saydığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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