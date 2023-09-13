Dilencilikte çığır açan 'Oscarlık' oyunculuk kamerada

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir şahsın para toplamak için yaptığı yöntemler akıllara durgunluk verdi. Elindeki simit tepsisiyle yürürken bir anda yere yığılan şahısın oyunculuğu güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya tanık olan esnaf, "Şahıs bize ambulansı aramamamız gerektiğini, kendisinin iyi olduğunu söyledi. İlaç parasının olmadığını ve epilepsi hastası olduğunu söyledi. Bende olayın tamamen dolandırıcılık olduğunu, insanların iyi niyetini sömürdüğünü idrak ettim. Polis geliyor dediğimde ise şahıs hemen ayağa kalktı, gitmeye yeltendi" dedi.

İnönü Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, elindeki simit tepsisiyle dolaşan şahıs, çevreye baktıktan sonra bir anda kendini yavaşça yere atarak bayılma numarası yaptı. Şahsın elindeki simitler yola savrulurken şahsın bayıldığını gören vatandaşlar yardımına koştu. Yerde bulunan simitleri alan vatandaşlar yardım etme çapası içine girerken şahıs, vatandaşlarla bir süre konuştuktan sonra malzemelerini alarak bölgeden uzaklaştı. Vatandaşların duygularını bu şekilde sömürerek para toplamaya çalışan şahsın "Oscarlık" oyunculuğu da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın dükkanların içine bakarak gitmesi, geri dönüp elindeki simit tepsisini ve kendisini yavaşça yere atması, vatandaşların yardım etmesi ve şahsın vatandaşlarla bir süre konuşarak bölgeden ayrılması yer alıyor.

"Polis geliyor dediğimde ise şahıs hemen ayağa kalktı, gitmeye yeltendi"

Olayın dükkanının önünde gerçekleştiğini aktaran Okan Soğukpınar, "Biz o gün rutin işlerimizi yapıyorduk. Depoda ürünleri düzeltirken bir kadın seslendi. Bizde arkamızı döndüğümüzde şahıs yolda yatıyordu, ayaklarını sallıyordu. Ben daha önce İstanbul’da bu olayın yaşandığını gördüğüm için ve elinde simit tepsisi düşüşte aynıydı. Direkt polisi, ambulansı aradım ve olayın dolandırıcılık olduğunu tahmin ettim. Daha sonrasında arkadaşlar yardıma koştu ve şahıs bize ambulansı aramamamız gerektiğini, kendisinin iyi olduğunu söyledi. İlaç parasının olmadığını ve epilepsi hastası olduğunu söyledi. Bende olayın tamamen dolandırıcılık ve insanların iyi niyetini sömürdüğünü idrak ettim. İnsanlarda tam o sırada para çıkarmaya başladı. Ben engel olmaya çalıştım ve şahsa beklemesi gerektiğini, polisin yolda olduğunu söyledim. Polis geliyor dediğimde ise şahıs hemen ayağa kalktı, gitmeye yeltendi. İnsanlarımız iyi niyetli para vermeye çalıştı. Şahıs buradan gitti. Polis geldi, peşine düşütü yakalandı mı bilmiyorum” dedi.