Dilimizin Zenginlikleri Projesi Kapsamında SİAD'a Anlamlı Ziyaret

Eğitim ve İş Dünyası Aynı Masada

Dilimizin Zenginlikleri Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette, İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD) Başkanı Hakan Kocabaş ile bir araya geldi. Ziyaret, eğitim ile iş dünyası arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan sembolik ve kültürel bir buluşma niteliği taşıdı.

Sanayi Terminolojisi Tabloya Yansıtıldı

Ziyaretin anısına İlçe Millî Eğitim Müdürü Damat tarafından, sanayi sektörüyle ilgili geçmişten günümüze kullanılan Türkçe kelimelerin yer aldığı, “Dilimizin Zenginlikleri” temalı özel bir tablo SİAD Başkanı Hakan Kocabaş’a hediye edildi. Çalışma, Türkçenin üretim ve sanayi alanındaki köklü kavram zenginliğini görünür kılması açısından dikkat çekti.

Kurumlar Arası İş Birliğine Vurgu

Gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada; dilin kültürel miras olarak korunması, iş dünyasındaki birikimin eğitimle buluşturulması ve kurumlar arası iş birliğinin genç nesillere aktarılması konuları ön plana çıktı. Ziyaretin, yerel ölçekte eğitim ve sanayi arasında kurulacak yeni ortak çalışmalara zemin hazırlaması bekleniyor.