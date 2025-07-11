Diliskelesi Şehitlik Anıtı açıldı

Kocaeli Valiliği tarafından yaptırılan, çevre düzenlemesi ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Diliskelesi Şehitlik Anıtı, törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk konuşmayı Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasında vatanı için canlarını feda eden şehitleri andı ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne vurgu yaptı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da günün anlam ve önemine ilişkin kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Duygusal anların yaşandığı program, protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yer alan Diliskelesi Şehitliği, 2025 yılı içerisinde kapsamlı bir çevre düzenlemesi ve anıt yapımıyla yeniden düzenlendi. 1 Temmuz’da başlayan çalışmalar, 10 Temmuz’da tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 1.050 metrekarelik alanda rulo çim serimi, 50 metrekarelik şehitlik meydanı düzenlemesi ile 3 metre genişliğinde, 1.6 metre süpürgelikli yürüyüş yolu imalatı gerçekleştirildi.