Diliskilesi'ne 2 bin 265 metrekarelik yeni park

Dilovası ilçesindeki Diliskilesi Mahallesi’ne yeni park kazandırılıyor. 2 bin 265 metrekare alanda planlanan parkın 515 metrekaresi meydan olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası’na yeni park kazandırılıyor. İlçede park ve yeşil alan olarak ayrılan noktaları hayata geçirip vatandaşın hizmetine sunan Büyükşehir, yeni parkı Diliskelesi mahallesinde inşa edecek. Park, 734. Sokak üzerinde bulunan Dilovası Semt Konağı ve Taziye Evi’nin hemen yanındaki alanda inşa edilecek. Bu çerçevede, 2 bin 265 metrekare alanda planlanan parkın etrafını taş duvar ile çeviren ekipler, klinker tuğla ile harpuşta uygulamasını yaparak bu kısımdaki işlemi tamamlayacak. 250 metrekareden oluşan çocuk oyun alanının zemin betonu ile meydan ve yolların zemin betonunu atan Büyükşehir ekipleri, yakın zamanda alana çeşitli oyun gruplarını monte edecek.

7 kameriye konulacak

515 metrekare olarak ayrılan parkın meydan alanını mineral yüzeyli parke ile döşeyecek olan ekipler, oturma ve dinlenme alanlarına yetişkinlerin komşularıyla birlikte güzel vakit geçirebilmeleri için 7 kameriye koyacak. Ayrıca vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek maksadıyla fitness alanı da oluşturulacak. Parka kurulumu yapılacak olan egzersiz ve fitness aletlerini mahalle sakinleri aktif bir şekilde kullanacak. Parkın yaz aylarında hizmete girmesi planlanıyor.