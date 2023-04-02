Dilovası Belediyesi'nden fırınlara Ramazan denetimi

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında ekmek fırınlarını sıkı takibe aldı.

Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, ilçede bulunan fırınların denetimini gerçekleştirerek, uygunluk standartları altında olan işletmelere uyarılarda bulundu. Denetimlerin sürekli devam edeceğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Ramazan ayının sembollerinden olan Ramazan pidelerinin gramaj kontrolleri ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Standartlara uygun olmayan işletmelerde uygunluk standartları hakkında neler gerektiği anlatılarak, eksiklikleri giderilmesi için cezai işlem uygulanıyor. 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine ilişkin yönetmeliğine göre çalışan personelin hijyen belgeleri özellikle depolama alanındaki un maya gibi ürünlerin son kullanma tarihi kontrolleri ve ilaçlama sözleşmeleri kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz bundan sonra da aratarak devam edecek" dedi.