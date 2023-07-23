Dilovası Belediyesi'nin personellerine eğitim

Dilovası Belediye personeli hizmet içi eğitimler çerçevesinde 5 günlük geniş çaplı bir eğitim aldı.

Sayıştay 4. Dairesi’nin emekli başkanı Abdurrahman Acar tarafından verilen kurum içi eğitim seminerine personeller katıldı. Dilovası Belediyesi’nin, hizmet kalitesini artırmaya ve kurumsal belediyecilik, yönetmelikler gibi hususlarda, kent halkına bilinçli hizmet üretebilmek amacıyla gerçekleştirdiği 5 günlük kurum içi eğitim semineri Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kamunun güvenilirliği açışından tüm personellerinin bulundukları alanda bilinçli, kaliteli ve şeffaf bir hizmet anlayışıyla en iyi hizmeti sunabilmeleri için eğitimlere devam edeceklerini belirtti.