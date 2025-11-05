Dilovası'na 2 bin 4 TOKİ konutu inşa ediliyor

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçede yürütülen TOKİ projeleri hakkında bilgi vererek, "2. etap kapsamında 859 konut, 10 dükkan ve 24 sınıflı bir ilköğretim okulu inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca 3. etapta 1.145 konut, 16 dükkan ve bir cami yapımı için hafriyat çalışmaları başlamış durumda. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.

Dilovası Belediyesi’nin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülmeden önce Başkan Ömeroğlu, son günlerde yaşanan üzücü olaylar ve ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Ramazan Ömeroğlu, 29 Ekim’de Gebze ilçesinde meydana gelen bina yıkılmasında hayatını kaybeden 4 vatandaşa Allah’tan rahmet diledi.

Toplantının devamında TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesine detayları paylaşan Başkan Ömeroğlu, "Dilovası ilçemize konutun kazandırılması konusunda yürüttüğümüz çalışmalar hamdolsun meyvesini verdi. Bu süreçte desteğini esirgemeyen sayın bakanımıza, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, il başkanımıza, ilçe başkanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

2. ve 3. etap çalışmaları devam ediyor

Başkan Ömeroğlu, TOKİ projelerinde gelinen son aşamalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"2. etap kapsamında 859 konut, 10 dükkan ve 24 sınıflı bir ilköğretim okulu inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca 3. etapta 1145 konut, 16 dükkan ve bir cami yapımı için hafriyat çalışmaları başlamış durumda. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek."

Toplantının devamında gündem maddeleri tek tek görüşülerek, oy birliği ve oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından Başkan Ramazan Ömeroğlu, meclis üyelerine ve katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.