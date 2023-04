Dilovası'na yeni nesil 3 modern kütüphane

Dilovası Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ortaklığında ilçeye kazandırılan Dilovası’nın ilk yeni nesil 3 kütüphanesi törenle hizmete girdi.

Geçtiğimiz yıl projelendirilerek çalışması başlatılan 3 yeni nesil kütüphane, Dilovası Turgut Özal Mahallesi, Orhangazi ve Diliskelesi mahallelerinde hizmete açıldı. Gençlerin eğitimine önemli katkı sunacak olan yeni nesil kütüphanelerin açılışı Turgut Özal Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Kütüphanelerin açılışına, Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Mehmet Ellibeş, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ayhan Akay, Yeniden Refah Partisi Dilovası İlçe Başkanı Ercan Oğuz, Ülkü Ocakları Dilovası İlçe Başkanı Erdem Sıtar, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören İstiklal Marşı, saygı duruşu ve kütüphanenin yapım aşamasını anlatan slaytın ardından Fatih Taşdelen’in açılış konuşmasıyla başladı. Taşdelen, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yeni nesil kütüphane açılması projesi çerçevesinde ilimizde de 7 yeni nesil kütüphane projesi hayata geçmiştir. Bunlardan üç tanesi Dilovası Orhangazi, Turgut Özal ve Diliskelesi mahallelerimizde bitirilmiş ve bugün hizmete açılmıştır. Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’in katkılarıyla açılan kütüphanelerimizin gençlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Biz sözümüzde durduk ve kaldırdık"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, göreve geldiği günden bu yana Dilovası’nın geleceği için gece gündüz demeden çalıştıklarını aktardı. Başkan Şayir, "Göreve başladığımız ilk günden bu yana ilçemizin katma değerinin artırılması için çalmadık kapı bırakmadık. Allah’a şükür hangi bakanlığa, Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve hangi kuruma gittiysek elimiz boş dönmedik. Vatandaşlarımız ne istediyse yerine getirmeye çalıştık. Turgut Özal Mahallesi sakinlerinin tek isteği Kömürcüler OSB’nin kaldırılmasıydı. Biz sözümüzde durduk ve kaldırdık. Hastanemizin D sınıfında ki statüsünü C statüsüne çevirterek hizmetlerinin daha da artmasını sağladık. Kısacası ilçemiz; son yıllarda yapılan yatırımlarla Kocaeli’nin parlayan yıldızı haline geldi. Bu hizmetleri yaparken gençlerimizi ve eğitime en büyük yatırımı yapmaya çalıştık. İlçemize yeni kapalı spor salonları, yüzme havuzları, eğitim alanları kazandırdık. Okullarımızda yeni montessori sınıfları, yapay zeka sınıfları açtık. Çocuklarımızı sinemayla buluşturduk. Ülkemizin çeşitli tarihi ve kültürel yerlerini gezdirerek tarihini ve kültürel alanlarını görmelerini sağladık. Her geçen gün Dilovası eğitimde adından söz ettirmeye başladı. İlçemizden Türkiye birincileri çıkıyor. Daha da fazlasını hak ediyoruz. Sosyal ve kültürel alanda çocuklarımıza her türlü değeri veriyoruz. Gençlerimiz için kültür merkezimizde çok sayıda etkinlikler yaptık. Eğitimin her alanına dokunuyoruz. Ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan hep çalıştık" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri okunan duaların ardından hep birlikte kütüphanenin açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından da kütüphaneyi gezerek, öğrencilerle kütüphane içinde sohbet etti.