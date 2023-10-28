Dilovası'nda 16 bin haneye Tük bayrağı dağıtıldı

Dilovası Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle ilçe genelinde 16 bin hanenin tamamına Türk Bayrağı dağıttı.

Cumhuriyetin 100. yılında Dilovası Belediyesi’nden oluşan 40 kişilik ekip, ilçede mahalle mahalle, sokak sokak gezerek her eve Türk bayrağı dağıttı. Kendilerine ulaştırılan bayrakları büyük bir gururla teslim alan Dilovalılar, bayrakları asmaya ev ve işyerlerine başladı. Tüm vatandaşları evlerine ve iş yerlerine bayrak asarak, Cumhuriyetin 100. yıl coşkusuna ortak olmaya davet eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "29 Ekim’de ülkemiz ve Cumhuriyetimiz 100 yaşına girecek. Bu bayramda Dilovası’nı Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışır şekilde al bayraklarla donatıyoruz. Bu bayramda Dilovası başka güzel olacak. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.