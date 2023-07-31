Dilovası'nda 6 mahallede üstyapı çalışması

Dilovası Belediyesi’nin geçtiğimiz haftalarda 6 mahallede başlattığı üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Turgut Özal, Kayapınar, Tavşancıl, Diliskelesi, Cumhuriyet ve Mimar Sinan mahallelerinde üstyapı çalışmaları yapılıyor.

Ayrıca Mimar Sinan Mahallesi 508, 509, 510, 512, 539 sokak ve 539/1,2,3,4,5,6,7,8 Sokaklar ile Geylani Caddesinde de aynı şekilde Fen İşleri ekiplerince parke ve bordür yapım çalışmaları devam ediyor. Dilovası Belediyesi ekipleri, yaz ayı boyunca da ilçenin ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarında üstyapı çalışmalarını devam ettirecek.

Kentin sorunlarının çözümü için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Önemli çalışmalara imza attık. İlçemizde çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor. Dilovası halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. İlçemizi daha güzel görünüme kavuşturmak için başlattığımız üst yapı çalışmaları da tüm mahallelerimizde devam edecektir" dedi.