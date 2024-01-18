Dilovası'nda ağaçlar budanıyor

Dilovası’nda belediye ekiplerinin başlattığı ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinde ağaçların gelişimi için çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; caddeler, sokaklar ile park, mesire ve yeşil alanlarda bulunan ağaçların budama ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmaların ilçe genelinde program kapsamında devam edeceği belirten yetkililer, ağaçların düzgün bir form kazanmasının ve görselliğinin yanı sıra, gelişimlerinin daha hızlı ilerlemesini hedeflediklerini ifade etti.