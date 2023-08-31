Dilovası'nda asfalt seferberliği sürüyor

Dilovası Tavşancıl’da cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmaları sürerken bir haftada 3 bin 500 ton asfalt serimi yapıldı.

Dilovası’nda cadde ve sokaklarda başlatılan asfalt ve yama asfalt serim çalışmaları Tavşancıl ’da devam ediyor. Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Tavşancıl’da yaklaşık bir haftadır devam eden asfalt çalışmaları Mehmet Günel Caddesi, Bilge Sokak, Erdoğanlar caddesi ve ara sokaklarda devam ederken, yaklaşık 3 bin 500 ton asfalt serimi yapıldığı belirtildi. Çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Başkan Şayir, "Daha konforlu yolları vatandaşlarımızla buluşturmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerle çalışmaları sürdürüyoruz. Asfalt problemi olmayan bir Dilovası için çalışıyoruz. Sürdürdüğümüz asfaltlama çalışmalarına mahalle, ana arter ve kenar sokaklarında da devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede hedeflediğimiz tüm noktalardaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tüm imkanlarımızı daha yaşanılabilir bir Dilovası için kullanıyoruz" diye konuştu.