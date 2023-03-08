Dilovası'nda belediye binası yıkılıyor, kent meydanı heyecanı başlıyor

Dilovası’nda Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim sözlerinden biri olan Kent Meydanı Projesi’nin yapımına başlanıyor. Proje çerçevesinde mevcut belediye binası da yıkılacak.

Dilovası’nın kuruluşundan bu yana hizmet veren ve birçok belediye başkanı ağırlayan Dilovası Belediyesi hizmet binası yıkılarak yerine otopark sistemli kent meydanı yapılacak. Başkan Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde yer alan kent meydanı projesi için başlatılan çalışmalar çerçevesinde mevcut binanın yıkımı için geçtiğimiz Ocak ayında ihale yapılmıştı. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle geciken yıkım çalışmalarına önceki gün başlandı. Yıkım işlerinin bitmesinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi tarafından projesi hazırlanan otopark sistemli kent meydanının inşaatı için de çalışmaların başlatılacağı ve kısa bir süre içerisinde bitirilerek vatandaşların hizmetine açılacağı belirtildi.

Hizmetler, Kültür Merkezi’nde verilecek

6 ay önce bina içerisinde hizmet veren birimlerin taşınma çalışmaları başlatılırken, vatandaşların mağdur edilmemesi noktasında özen gösterildi. Başkan Şayir’in makam odası ile birlikte vatandaşın yoğun olarak işlerini gördüğü birçok birim Kültür Merkezi’nde yapılan tadilatların ardından çalışmalarına burada başladı.

“Kent meydanının temelini hemşehrilerimizle birlikte atacağız”

Otoparklı Kent Meydanı Projesi’nin Dilovası’na prestij katacağını belirten Başkan Şayir, yaptığı açıklama, “İlçemizin kentlilik bilincinin oluşturulması ve yeni bir vizyona sahip olabilmesi için olmazsa olmazı olan projelerin başında Kent Meydanı projesi geliyordu. Biz de önemli ihtiyaç olan kent meydanı projesinin yapılacağına dair halkımıza seçim sürecinde söz verdik. Geçen süre içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte proje çalışmalarımızın sonuna geldik. İlçemize yakışır bir otoparklı kent meydanı projemiz için çalışmalarımıza start verdik. Mevcut belediye binamızdaki birimlerimizi Kültür Merkezimizde yaptığımız tadilatların ardından buraya taşırken, eski binamızın yıkım çalışmalarına da başlandı. İnşallah yıkım çalışmalarının ardından, yakında da tüm hemşehrilerimle birlikte kent meydanımızın temelini atmış olacağız” İfadelerini kullandı.